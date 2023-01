Daniele Dal Moro vuole lasciare il GF Vip, Attilio svela: “Centrano gli autori”

In queste ore pare che Daniele Dal Moro stia vivendo un momento piuttosto turbolento nella casa del GF Vip. Il ragazzo non ha molto apprezzato quello che è accaduto durante la precedente puntata del reality show ed ha sbottato duramente.

Il malessere provocato da alcuni commenti pervenuti dallo studio sta prendendo il sopravvento sul ragazzo. Attilio Romita, infatti, ha svelato che il giovane starebbe valutando seriamente la possibilità di andare via dal programma.

Daniele provato al GF Vip: vuole andare via

Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nella casa del GF Vip sta vivendo degli alti e bassi. Durante la scorsa messa in onda del reality show, gli autori hanno mostrato dei filmati dai quali si evinceva che il comportamento di Daniele verso Oriana fosse alquanto incoerente e ambivalente. Tali questioni sono state sollevate in maniera decisamente più esplicita dalle opinioniste presenti in studio.

Ebbene, simili affermazioni non sembrerebbero essere state molto gradite da Daniele che, da quel momento in poi, si è chiuso letteralmente a riccio. Attilio Romita, infatti, ha svelato ad alcuni compagni d’avventura che il ragazzo starebbe valutando di andare via. Il giornalista ha detto che Daniele ha passato quasi tutta la giornata a dormire, in quanto è alquanto provato e deluso in questo momento. Inoltre, pare che sia andato anche in confessionale a reclamare.

Attilio svela presunto scontro tra Dal Moro e gli autori

Stando a quanto rivelato da Attilio Romita, pare che Daniele Dal Moro si sia scagliato anche contro gli autori del GF Vip per i contenuti mandati in onda. Il ragazzo non sembrerebbe molto felice del trattamento ricevuto, pertanto, non sembra trovarsi più a suo agio in un contesto del genere. Lui stesso, durante uno sfogo con Attilio, ha detto che non gli importa se nella vita resterà solo. Il giovane è nato e cresciuto da solo, pertanto, non è certamente questo che lo spaventa.

Romita, dal canto suo, ha provato a rassicurare il suo compagno d’avventura cercando di aprirgli gli occhi anche su Oriana. A tal riguardo, gli ha detto che lui è una persona e non un giocattolo, pertanto, non può continuare ad accettare questi tira e molla. Dopo questo sfogo, poi, il giornalista ha detto di aver visto Daniele molto provato e taciturno. Non resta che attendere le prossime ore per capire quale decisione avrà preso a riguardo.