Isola dei Famosi 2023 spoiler: data inizio, puntate e possibili concorrenti

Mediaset guarda già avanti. Il GF Vip non è ancora giunto al termine e già si pensa all’Isola dei Famosi 2023. In queste ore, Gabriele Parpiglia ha dato delle interessanti anticipazioni in merito alla prossima edizione del reality show incentrato sulla sopravvivenza.

Nello specifico, è emerso il numero di puntate previste, la durata della trasmissione, la data di inizio e non solo. Sono trapelate delle informazioni molto interessanti anche sui possibili concorrenti che prenderanno parte a questa avventura. Ecco tutte le informazioni.

Data inizio Isola dei Famosi 2023

L’Isola dei Famosi 2023 aprirà i battenti solo tra qualche mese, ma l’azienda sta già lavorando all’organizzazione della nuova edizione del programma. Come già detto in precedenza, il reality show inizierà subito dopo la conclusione del GF Vip. Tale trasmissione condotta da Alfonso Signorini si fermerà il 3 aprile. Questo, dunque, spinge a confermare che l’inizio dell’Isola sia fissato per il lunedì successivo, ovvero, il 10 aprile.

Al timone, chiaramente, ci sarà come sempre Ilary Blasi. In merito alle persone che l’accompagneranno in questa avventura, invece, non ci sono ancora informazioni ufficiali. Al momento, infatti, non si sa chi saranno gli opinionisti che presenzieranno in studio. In merito all’inviato in Honduras, invece, pare che la donna volesse fortemente Can Yaman, ma questa ipotesi sembra alquanto difficile da realizzarsi. Molto più probabile, invece, è la presenza di Paolo Ciavarro in questo ruolo.

Durata reality show e possibili concorrenti

Ad ogni modo, dopo aver svelato la data d’inizio dell’isola dei Famosi 2023, vediamo quante saranno le puntate. Parpiglia ha parlato di 10 puntare attualmente in cantiere, ma molto probabilmente si riferiva a 10 settimane di messa in onda. Questo perché, quasi certamente, anche l’Isola vedrà il doppio appuntamento settimanale. Il programma, dunque, dovrebbe concludersi verso metà giugno, forse il 12.

In merito al cast, invece, tra i possibili concorrenti c’è Dayane Mello, reduce da una precedente edizione del GF Vip, ma non solo. Si vocifera anche della coppia formata da Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine. Anche Samantha De Grenet potrebbe ritornare con il figlio Brando. Poi in lizza anche il pallavolista Luigi Mastrangelo con il figlio Samuele. Infine, si sta parlando anche di alcuni ex volti di Uomini e Donne tra cui Giorgio Manetti, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Questo, però, è ancora tutto da vedere.