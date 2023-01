Il Paradiso delle signore, spoiler 27 gennaio: colpo di scena tra Adelaide e Marcello

La puntata del 27 gennaio del Paradiso delle signore sarà caratterizzata da un colpo di scena inaspettato. Adelaide e Marcello trameranno per riuscire a far ingelosire i loro rispettivi ex all’evento di fidanzamento a quattro che si terrà al circolo.

Purtroppo, però, la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata per loro. Nel frattempo, Vittorio proverà in tutti i modi ad allontanare Matilde. Quest’ultima si troverà ad avvicinarsi a Tancredi. Vediamo tutto quello che accadrà.

Gemma spiazzata al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 27 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio starà molto male per Matilde. A tal proposito, Conti deciderà di allontanare la donna nella speranza di alleviare le sue sofferenze. Questa mossa del direttore dello shopping center non farà altro che far sì che Tancredi guadagni dei punti agli occhi di sua moglie. La situazione, dunque, potrebbe essere davvero compromessa.

La festa di fidanzamento al circolo, che sancirà le unioni tra Ferdinando e Ludovica e Flora e Umberto sarà quasi pronta. Nel frattempo, però, Adelaide e Marcello trameranno qualcosa per generare un po’ di sgomento durante l’evento. Ad ogni modo, almeno nella fase iniziale della serata, tutto procederà per il verso giusto. Il primo avvenimento degno di nota, però, riguarderà Gemma.

Spoiler 27 gennaio: scoppia la passione tra Adelaide e Marcello

La ragazza sarà piuttosto serena e tranquilla al circolo quando, improvvisamente, si manifesterà Marco. Gemma, chiaramente, non riuscirà a restare indifferente dinanzi quella visione. Successivamente, poi, nella puntata del 27 gennaio del Paradiso delle signore vedremo anche che Vito si preparerà per andare ad una cena a casa delle ragazze. In tale occasione, il giovane ha intenzione di rivelare tutto a Maria in merito al suo passato. Riuscirà nel suo intento? E, soprattutto, in che modo la prenderà la fanciulla?

Intanto, su di un altro versante vedremo che al circolo il clima comincerà a diventare sempre più bollente. Adelaide e Marcello, infatti, metteranno in pratica il loro piano per cercare di generare gelosia nei loro rispettivi ex compagni. Ad ogni modo, essere così vicini spingerà i due a dover affrontare un imprevisto. Le cose, infatti, prenderanno una piega davvero inaspettata rispetto a come avevano pronosticato la contessa e Barbieri. I due, infatti, si lasceranno travolgere completamente dalla passione. Come la prenderanno Umberto e Ludovica?