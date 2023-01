Oroscopo 26 gennaio 2023: Vergine attenti, Pesci pieni di domande

Secondo l’oroscopo del 26 gennaio, i nati sotto il segno dei Gemelli devono agire più istintivamente. I Bilancia devono fare attenzione a non trascurare troppo gli affetti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno sono molto passionali in questo momento. Cercate di approfittare di questo momento per esternare i vostri sentimenti e quello che vi passa per la testa.

Toro. Certe abitudini sono dure a morire. Cercate di essere un po’ più riflessivi, soprattutto per faccende importanti che necessitano di una certa attenzione. In amore ci sono delle novità in arrivo.

Gemelli. Dovete essere un po’ più decisi e agire seguendo quello che vi dice il vostro cuore e il vostro istinto. Non aspettate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 26 gennaio invitano i nati sotto questo segno ad osare. Nel lavoro è importante mettete da parte l’orgoglio per evitare di essere giudicati male.

Leone. Giornata piena di impegni per voi. Cercate di essere calmi e di non prendere decisioni in modo frettoloso. Chi va piano va sano e va lontano, non c’è bisogno di fare alcuna corsa.

Vergine. Attenti alle decisioni che prenderete nei prossimi giorni, potrebbero esserci degli imprevisti. In amore siete molto sereni ed appagati, ma attenzione a non crogiolarvi troppo sugli allori.

Previsioni 26 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Essere chiari è sempre la cosa migliore. Cercate di non essere troppo polemici, soprattutto nei rapporti di coppia. Le amicizie potrebbero risentirne un po’ della vostra scarsa presenza.

Scorpione. Le stelle dipingono un cielo piuttosto sereno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se ci sono delle faccende in sospeso sul lavoro, forse è il caso di darsi da fare.

Sagittario. Secondo l’oroscopo del 26 gennaio, i nati sotto questo segno dovrebbero mettere un po’ da parte l’orgoglio. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più intraprendenti sul lavoro.

Capricorno. Siete in balia degli eventi e difficilmente riuscirete a destreggiarvi. Talvolta non bisogna fare altro che lasciarsi trasportare dalla corrente e andare avanti senza badare troppo alle conseguenze.

Acquario. Giornata un po’ fiacca sul lavoro. Verso il pomeriggio, però, la situazione si movimenterà non poco. Cercate di tenere gli occhi ben aperti in amore, non è tutto oro quello che luccica.

Pesci. Ci sono tantissime domande a cui farete molta fatica a dare una risposta. Ricordate, però, che nella vita non bisogna essere troppo pretenziosi, adattatevi alle circostanze e non vi pentirete.