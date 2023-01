Alessia Marcuzzi distratta a Boomerissima: l’errore è imperdonabile. Cosa ha combinato?

Il 24 gennaio è andata in onda la terza puntata di Boomerissima. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi anche ieri è riuscito ad incuriosire un discreto numero di pubblico, infatti rispetto alla scorsa settimana, la conduttrice ha perso punti. Ma a parte gli ascolti ai fan ieri non è passato inosservato un grave errore commesso durante la messa in onda.

Boomerissima: clamoroso errore in diretta, i fan non perdonano

Purtroppo, oltre a non partire con il botto, ieri sera Alessa e il suo programma sono finito al centro di una polemica. Uno scivolone tremendo durante una prova tra i concorrenti che ha fatto scatenare la rete. Come è noto nel corso della trasmissione si affrontano i boomers contro i millenials.

Due generazioni a confronto che si sfidano su canzoni e tormentoni che vanno dagli anni Ottanta ai giorni nostri. Beh, proprio durante la sfida è stato commesso qualcosa che qualcuno ha definito davvero grave, tanto da non meritare un perdono!

Alessia Marcuzzi nel mirino dei fan: cosa ha sbagliato

Come sempre i fan attenti hanno notato un errore, segnalandolo prontamente sui social. In una delle sfide infatti Mietta e la Comello si sono affrontate sulla collocazione temporale di alcune canzoni in diversi decenni: 1980-1990-2000-2010-2020. Per ogni decennio andava collocata una canzone appena accennata in studio. E sulle note di Grace Kelly di Mika, la Comello ha schiacciato il pulsante 2010.

L’errore è avvenuto proprio qui perchè è vero che la canzone è del 2007 ma la collocazione corretta era dunque tra il 2000 e il 2009. Sui social in tanti hanno segnalato l’errore ma la sfida è andata avanti portando ingiustamente la vittoria dei millenial.

Insomma, una distrazione che purtroppo ad Alessia è costata cara, visto quello che è successo in rete. Voi cosa ne pensate? Un errore può capitare a tutti!