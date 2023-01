“La Casa del GF Vip ridotta ad una pattumiera”: topi grandi quanto pantegane! E’ bufera, (video)

Ancora strani avvistamenti nella Casa del GF Vip e questa volta ad accorgersene è Andrea. Possiamo dire che non è nemmeno la prima volta che si parla di topi e di sporcizia all’interno della casa di cinecittà, ma in questo caso si è superato proprio il limite.

Infatti, pochi giorni fa a parlare della poco cura della casa è stato proprio Signorini confessando di voler prendere provvedimenti. I Vipponi non sanno nemmeno cosa sia la pulizia e a testimoniarlo ci sono proprio queste immagini…

GF Vip: spunta un topo Antonino allerta la produzione

Circa un mese fa all’interno della Casa è entrata la tata personale di Alfonso Signorini per mettere un pò di ordine ma anche per dare una bella scossa ai ragazzi. Nessuno pulisce, e nessuno ha cura di nulla. Insomma, un vero e proprio immondezzaio, l’ha definita qualcuno. Ovviamente dove c’è sporcizia è possibile che ci siano anche topi…

I vipponi infatti hanno compagnia, perché nella casa del GF Vip sono tornati i topi! Ieri notte Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese erano in cucina quando hanno visto qualcosa muoversi e poi hanno sentito dei rumori sopra i pannelli del soffitto. L’ex di Belen Rodriguez ha aperto gli sportelli della cucina per controllare e poi ha preso una scopa per battere sul soffitto. Spinalbese rivolgendosi agli autori ha detto: “Guardate che ci sono i topi!”

Sto morendo per Andrea che ha paura dei topi e appena li sente scappa e fa i versi#GFvip — Gio🐞🦋 (@gcomestaitesoro) January 25, 2023

Andrea Mastelli terrorizzato!

Antonino ha cercato di stanarli mentre Andrea terrorizzato invitava l’amico a smetterla di stuzzicarli. Il ragazzo infatti ha ricordato a Spinalbese che lo scorso anno un concorrente si è svegliato con un topo sotto i piedi nel letto ma l’ex di Belen non gli ha dato ascolto.

Maestrelli poi ha raccontato a Milena Miconi dell’avvistamento: “Abbiamo visto qualcosa e poi abbiamo sentito i loro passi. Sentivo i passetti, non erano altre cose fidatevi!“. Spinalbese intanto ha detto che il tetto è alto e che i topi hanno tutto il loro spazio per muoversi tranquillamente, anche se in questa casa ormai è tutto assurdo!