Uomini e donne, Armando nei guai con Maria: “Nasconde flirt fuori dagli studi”.

Questa è l’ultima indiscrezione che arriva dalle pagine del settimanale “Novella 2000”, dove è stato svelato che Incarnato, sarebbe riuscito a far perdere la pazienza anche alla padrona di casa

Nelle scorse settimane si è parlato di un presunto addio di Armando Incarnato da Uomini e donne. Tutto sarebbe nato dopo una ramanzina da parte di Maria, che a toni alti gli avrebbe fatto notare tutti gli errori che commette in studio.

Uno scontro, se così si può definire che però non è stato mandato in onda. A distanza di giorni è venuto fuori un altro dettaglio sul cavaliere napoletano. Si parla di un altro litigio che avrebbe avuto con Queen Mery, per cose nascoste e violazione di regolamento.

Armando Incarno ai ferri corti con Maria

Intanto, c’è da dire che la conduttrice più volte ha fatto notare ad Incarnato che i suoi atteggiamenti non lo portano da nessuna parte. Oltre a porsi sempre in maniera negativa verso le altre, trova sempre difetti ed ecco che le donne poi non lo cercano.

Gianni Sperti, a tal proposito invece ha sempre avuto un’altra impressione: è convinto che abbia una donna fuori. Lo stesso anche Tina Cipollari, da quanti anni Incarnato è nel parterre non lo ha mai visto sincero. Basta pensare alle sue frequentazioni, mai nessuno è finita bene

Uomini e donne: è finita l’era di Armando?

Secondo alcuni indiscrezioni riportate dal settimanale sopra citato nell’ultimo periodo Armando avrebbe messo in crisi anche la padrona di casa. Sembrerebbe, infatti, che Maria De Filippi abbia iniziato a perdere la pazienza, al punto di mandarlo via. Sulla rivista di legge:

” Lo si accusa di nascondere frequentazioni all’esterno del programma, proibite dal regolamento”… Al momento non sappiamo se questo pettegolezzo sia vero o meno, ma da alcune anticipazioni lette sulle ultime registrazioni si è parlato di una Maria fuoriosa. Cosa succederà a questo punto? Armando lascerà veramente la trasmissione?