Edoardo mette le mani addosso ad Antonella al GF Vip? La clamorosa accusa di lei

Lite furiosa all’interno della casa del GF Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Stavolta i toni adoperati dai due ragazzi sono stati davvero esasperati, ma non è tutto. La cosa che maggiormente sta generando sgomento sono alcune dichiarazioni fatte dalla ragazza.

La concorrente, infatti, ha sbottato contro il suo fidanzato e coinquilino nella casa di cinecittà pronunciando delle accuse davvero molto forti. La giovane, infatti, è arrivata a dire che Donnamaria le avesse messo le mani addosso. Vediamo cosa è successo.

La lite tra Edoardo e Antonella al GF Vip

Antonella Fiordelisi ha accusato Edoardo Donnamaria di averle messo le mani addosso nella casa del GF Vip. Tutto è cominciato nel momento in cui il ragazzo ha mostrato pentimento per aver nominato Oriana Marzoli e aver contribuito a mandarla in nomination ad affrontare un televoto piuttosto difficile. La spagnola, infatti, dovrà scontrarsi con George e Nikita. Ad ogni modo, Antonella non ha gradito questo passo indietro da parte del suo fidanzato, sta di fatto che ha sbottato duramente contro di lui.

Edoardo, però, non ha affatto preso bene l’intervento a gamba tesa della sua compagna, pertanto ha duramente sbottato contro di lei. Nello specifico, infatti, le ha detto che lui è assolutamente libero di comportarsi come meglio crede e, se necessario, di pentirsi di un’azione compiuta. La Fiordelisi, però, ha replicato ulteriormente ed tirato in ballo la faccenda del “cane”.

La Fiordelisi esagera: clamorosa accusa a Donnamaria

Lo scontro tra Edoardo e Antonella nella casa del GF Vip si è protratto molto a lungo, al punto che i toni si sono esasperati con tanta facilità. I due hanno preso la decisione di non parlarsi più, chissà quanto durerà, ma prima di farlo, la Fiordelisi ha lanciato una gravissima accusa contro il giovane. La ragazza, infatti, ha accusato Edoardo di averle messo le mani addosso, pertanto dovrebbe vergognarsi perché è una cosa che non andrebbe mai fatta.

Edoardo ha smentito le accuse della sua coinquilina e l’ha esortata a mettersi la testa a posto in quanto è davvero bruciata. La questione è rimbalzata sul web e i telespettatori stanno commentando quanto visto. Alcuni credono che Antonella abbia esagerato ed abbia forzato un po’ la mano per far uscire male il suo fidanzato. Altri, invece, le hanno creduto e si sono scagliati contro Donnamaria. Ma dove sarà la verità?