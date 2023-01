Edoardo mette le mani addosso ad Antonella, volano parole grosse: Donnamaria a rischio?

Un nuovo scontro ha interessato Antonella ed Edoardo in queste ore. Tutto è nato dopo la nomination di Donnamaria nei confronti di Oriana e del suo pentimento nei giorni a seguire. Il gieffino si è sentito in colpa nei confronti della Marzoli e le ha chiesto scusa.

Scuse che hanno fatto però ingelosire la Fiordelisis che ha litigato pesantemente con il suo fidanzato. L’influencer salernitana infatti non ha apprezzato questo dietrofront del compagno, soprattutto nei riguardi della sua nemina. Tra una parole e l’altra la giovane gli ha lanciato una pesante accusa, tanto da porte mettere in pericolo la permanenza dell’ex volto di Forum

Antonella da un ultimatum a Edoardo

La nuova goccia che ha fatto traboccare il vaso come detto in precedenza è stata l’ultima nomination nel corso della quale Edoardo ha avanzato il nome di Oriana salvo poi pentirsene subito dopo. La venezuelana è finita al televoto e rischia l’eliminazione insieme a Nikita e George. Per questo Antonella oltre che rimproverarlo ha anche dato del ‘cane’ al suo fidanzato. A quel punto Donnamaria ha perso le staffe.

L’ex volto di Forum le ha urlato in faccia che lui è libero di fare quello che vuole e lei non può imporgli con chi stare o parlare. Il suo atteggiamento non è normale anche perchè è una donna adulta. ti giri all’altra parte e mi dici ‘non ti voglio più vedere’. Questa sei. Accetta la verità dei fatti. Brava! Pensi che ti daranno ragione? ‘Cane’ lo dici a tua sorella. Imb*cille. Ma stai zitta. Ti devi vergognare!

“Non sopporti che con Oriana ho un buon rapporto, non c’entra la nomination. Sono libero di pentirmi se una persona a cui voglio bene va in una nomination difficile e io non me l’aspettavo” “quando Oriana me l’ha detto, è venuta da me piangendo” I DONNARZOLI VIVONO #gfvip pic.twitter.com/9qgvA8HTgr — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 25, 2023

La Fiordelisi accusa Edoardo di averle messo le mani addosso

Ma non è finita qui, perchè dopo le parole forti di Edoardo a lanciargli pesanti accuse è stata anche Antonella. La Firodelisi ha accusato il fidanzato di averle messo le mani addosso. Subito la replica di Donnamaria che ha sottolineato di averle accarezzato le guancia e di certo di non averla prese a schiaffi. Ecco il video