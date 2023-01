Uomini e Donne spoiler 26 gennaio: vincitrice sfilata e Paola si vendica di Alessandro

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 26 gennaio, vedremo che si continuerà da dove si era interrotta la precedente. Questo, dunque, vuol dire che si andrà avanti con la sfilata del parterre femminile.

In tale occasione scopriremo anche la vincitrice di questa gara e non solo. Durante le varie esibizioni, infatti, si parlerà anche di alcune dinamiche inerenti il trono over. Soprattutto Alessandro e Paola daranno luogo ad un vero show.

Paola mette in imbarazzo Alessandro a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 26 gennaio di Uomini e Donne rivelano che si continuerà con la sfilata. Stavolta, Maria De Filippi ha deciso di rendere il momento delle varie esibizioni ancora più movimentato e dinamico. Come accaduto nella puntata di ieri, anche in quella di oggi tra una sfilata e un’altra si affronteranno le dinamiche del trono over. Ieri si è parlato del rapporto tra Alessandro, Gemma e Pamela.

Quest’oggi, invece, gli occhi puntati saranno su Paola. Dopo la sua esibizione, sempre incentrata sul tema della sensualità, la donna si confronterà con il cavaliere. Tra i due ci saranno dei diverbi, al punto da spingere la dama a fare una confessione inedita. La donna, infatti, dirà che il cavaliere nella sua gioventù ha svolto la professione di attore di film per adulti. La sua confessione, chiaramente, genererà un bel po’ di clamore in studio, ma non è tutto.

Spoiler 26 gennaio: chi vince la sfilata delle donne?

Gli opinionisti non apprezzeranno molto l’uscita della donna, sta di fatto che la prenderanno di mira. Specie Gianni Sperti reputerà davvero inopportuna e irrilevante la sua rivelazione. Ad ogni modo, gli animi in studio si infiammeranno sempre di più. Ad un certo punto, però, interverrà Maria De Filippi e dirà di voler continuare con la sfilata. A tal proposito, dunque, continueranno ad esibirsi le altre donne e, alla fine, verrà decretata la vincitrice.

Verso la parte conclusiva della messa in onda, poi, dovrebbe essere dato spazio ai più giovani. I tronisti dovrebbero entrare in studio e cominciare a parlare di quanto accaduto in questi giorni. Sia per Lavinia sia per Federico ci saranno delle discussioni piuttosto accese. Specie la prima arriverà a palesare quasi la volontà di abbandonare il programma. Questi argomenti, però, verranno ulteriormente affrontati nella prossima messa in onda.