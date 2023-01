Uomini e donne, famoso ex tronista sbarca su OnlyFans. Da non credere!

Questo che stiamo per dirvi sicuramente accenderà le fantasie di molte fan di un ex tronista. Dopo Lucas Peracchi che si è iscritto sul noto sito per adulti ecco che un altro ex protagonista di Uomini e donne ha scelto la stessa strada.

Negli ultimi anni il portale OnlyFans ha avuto una crescita esagerata. Ora però possiamo svelarvi un altro nome di un giovane e bel fusto che ha deciso di spogliarsi…

Uomini e donne: tre ex volti del programma su Onlyfans

Dopo Lucas Peracchi e Matteo Fioravanti ecco che spunta il nome di un altro ex tronista che si è iscritto al famoso sito per adulti. Proprio Fioravanti di recente ha postato uno scatto molto hot preso dal portale OnlyFans scatenando l’infermo. Una foto sensuale dove si vede lui di schiena, nudo a letto… Ma non è la sola perchè in altre è possibile ammirarlo mentre si abbassa anche gli slip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Fioravanti 💙🤍🔞 (@matteofioravanti_official)

Ingrandendo la foto si intravede anche il suo fondoschiena. Ma non è tutto perchè ai due nomi sopra elencati se ne è aggiunto un altro. Stiamo parlando di Joele Milan che come in molti ricorderanno è stato cacciato dal programma della De Filippi per aver violato il regolamento.

Le strane richieste degli utenti sul portale a luci rosse

Lucas Peracchi che è iscritto ad OnlyFans da circa un anno ha fatto sapere che sul portale è possibile guadagnare molti soldi. Infatti, con quelli ricavati ha ricomprato una vecchia proprietà appartenente a sua nonna, dove ha vissuto l’infanzia.

Oltre a postare scatti sensuali, non ha nascosto che alcuni utenti gli fanno richieste bizzarre. Ecco alcune: chi mi chiede di spedirgli le mie calze, le mutande. Chi voleva un video dove muovo i pettorali e poi inquadro il piede. Sembra assurdo, lo so, ma mi hanno pagato strabene in quel caso”…