Uomini e donne oggi: Alessandro smascherato, Roberta e Gemma umiliate da tutti!

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne e anche oggi non sono mancate le polemiche. Sono ritornate le sfilate e il tema di questa settimana prevedeva la sensualità.

Molte dame quindi si sono messe in gioco mostrando il meglio di se e purtroppo per Roberta e Gemma si è messa malissimo. A fine puntate è stata la volta di Alessandro che a quanto pare ha finito di prendere in giro tutte…

Uomini e donne oggi: Gemma e Roberta bacchettate da tutti

La prima a sfilare è Gloria Nicoletta, che con un lungo abito rosso con spacco attira l’attenzione di tutti i cavalieri. A seguirla è stata Gemma Galgani, che come sempre è riuscita a lasciare tutti di stucco. Questa volta è arrivata in studio con un una maschera e un lungo mantello nero, che poi ha tolto restando con un sexy completo. Non è mancato il balletto sulla passerella con un bacio a stampo ad Alessandro. Qui è successo il finimondo.

Tutti a criticarla sia per l’età ma soprattutto per questo suo modo di lanciarsi verso gli uomini… In particolar modo ad aggredirla verbalmente Tina che non le ha lasciato nemmeno il tempo di rispondere.

La sfilata va avanti con Roberta e nemmeno qui tutto fila liscio. La dama di Cassino porta con se sulla passerella Riccardo, lo benda e gli da da mangiare con le mani una patatina e una mozzarella. La Di Padua riceve una marea di critiche in particolare da Armando e Gloria. Inoltre, in termini di voti non riceve nemmeno il risultato sperato, tanto che Gianni Sperti le fa notare che quello che ha fatto oggi è molto peggio che spogliarsi.

Alessandro smascherato in diretta

Alla fine si è parlato anche di Alessandro e della sua uscita con Gemma. Il cavaliere è apparso molto confuso, in quanto ha detto che con la Galgani la cena è andata bene fino a quando ad un certo punto è stata lei a portare avanti la serata. Insomma, non si è sentito molto a suo agio dato che con le altre dame non era mai successo.

A questo punto il 50enne si è impacchettato da solo provando a giustificarsi ma senza trovare le giuste parole. Tina allora ha iniziato a criticarlo affermando che Gemma non gli è mai piaciuta a livello estetico. Intanto, la discussione si accende ancora di più quando a sfilare è Pamela. La donna dichiara di provare qualcosa per Alessandro ma si rende conto che da parte del cavaliere non c’è nessun interesse. La dama finisce addirittura a scoppiare in lacrime. Arrivata a questo punto decide anche lei di chiudere la frequentazione, ormai nessuno più gli crede!