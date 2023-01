Antonella Clerici costretta allo stop: brutte notizie per i fan di The Voice

Non sono in arrivo buone notizia per Antonella Clerici e il suo programma televisivo. Per la conduttrice infatti è in arrivo uno stop forzato che sicuramente non farà piacere ai tanti amanti di The Voice Senior.

La sospensione riguarda l’appuntamento di questo venerdì, ovvero la puntata del 27 gennaio. Come detto in precedenza la puntata è stata annullata e rinviata a data da destinarsi, a causa di un cambiamento improvviso del palinsesto.

The Voice senior sospeso: Antonella Clerici costretta allo stop

Una decisione quella di mamma Rai che sicuramente non farà piacere agli appassionati del programma di Antonellina. La ragione dell’annullamento dello show, è la messa in onda di Binario 21, condotto da Fabio Fazio, che occuperà la fascia oraria dell’access prime time al posto di Soliti Ignoti fino a tarda serata, facendo così saltare The Voice.

Di conseguenza per non far partire la Clerici in tardo orario si è deciso di sospendere direttamente lo show. Ma quando verrà recuperata la puntata? Stando a quanto annunciato da Blog tv, la Clerici molto probabilmente recupererà alla grande la prossima settimana, andando in onda con un doppio appuntamento in due giorni diversi. Ovviamente prima che inizia Sanremo il 7 febbraio.

Ricordiamo che Antonella Clerici dopo la versione Senior del suo programma si dedicherà alla versione Kids dove al posto dei concorrenti adulti prenderanno parte solo bambini. Dato che si tratta di un’edizione esperimento, al momento sono previste solo due puntate.

Binario 21 ruba il posto a The Voice

Binario 21, andrà in onda il 27 gennaio con un appuntamento speciale, tanto da far saltare la puntata di The Voice. Al programma prenderanno parte la Senatrice a vita Liliana Segre, che dedicherà la sua presenza alla Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Fazio Fazio condurrà la trasmissione dagli studi Rai di Milano, e proprio per tale ragione, non potendo prevedere la durata esatta, si è deciso di lasciare libera l’intera serata.