GF Vip7 anticipazioni, new entry in arrivo: confermati due nomi bomba!

Come tutti sanno la messa in onda del Grande Fratello Vip 7 è stata prolungata fino a maggio. i concorrenti dunque resteranno chiusi nella Casa di Cinecittà fino alla fine, a meno che non vengono eliminati alle nominations.

Intanto, per non far si che i ragazzi restino da soli, Alfonso Signorini ha ben pensato di far entrare altri vipponi, per rallegrare ma soprattutto per creare nuove dinamiche di gioco. Ed ecco che in queste ore sono spuntati due nomi molto molto interessanti

Nuovi ingressi nella Casa del GF Vip

Nella Casa del GFV Vip tanno per entrare (come ospiti speciali) due nomi bomba. Non si tratterà di concorrenti ma di ospiti speciali. Ciò significa che la loro permanenza non durerà molto. Stiamo parlando di Matteo Diamante e Jessica Selassiè. L’indiscrezione è arrivata attraverso la nuova puntata di Casa Pipol ma Alessandro Rosica ha fatto delle precisazioni menzionando Clarissa al posto della vincitrice della passata edizione.

Matteo potrebbe avere un confronto con la sua ex Nikita e pare che anche Chiara Rabbi sita attendendo delle risposte da parte della produzione per un faccia a faccia con Donadei. Intanto, Alessandro Rosica, tuttavia, aveva dato in esclusiva il nome di Matteo Diamante già nella giornata di ieri con un tweet. Secondo l’Investigatore Social, nella Casa dovrebbe entrare Clarissa Selassiè e non Jessica.

Anticipazioni prossima puntata

Il Grande Fratello Vip grazie ad Alfonso Signorini riesce sempre a regalare grandi colpi di scena. Anche in questi giorni nella Casa sono accaduti fatti gravi che hanno indignato il popolo della rete. Ancora una volta Edoardo e Antonella hanno litigato e lei lo ha accusato di averle messo le mani addosso.

Al momento non si è capito se questa storia sia vera o meno ma di sicuro nella puntata di lunedì 30 gennaio se ne parlerà durante la diretta. Intanto, Oriana e Daniele sono sempre più vicini. Proprio nella giornata di ieri per i due è volato un aereo che ha reso molto felice la Marzoli. E’ davvero amore?