Brutto colpo per Signorini, Mediaset ci ripensa: Il GF Vip7 cambia giorno della messa in onda

Ancora novità per il reality più seguito del momento. Nonostante le polemiche che ogni giorno interessano Il Grande Fratello Vip e lo stesso Alfonso Signorini, il programma continua il suo successo. Un successo che ha determinato non solo il prolungamento dell’ezione terminando quasi ai primi di maggio ma ha garantito anche a Mediaset un doppio appuntamento settimanale.

Almeno fino a Natale i fan del GFVip hanno potuto seguire i loro beniamini per ben due appuntamenti alla settimana. Ad oggi però ancora tutto non è tornato come prima ma sembra che la rete stia trovando la giusta collocazione per la messa in onda. Beh, a quanto pare sono in arrivo grandi novità e non del tutto positive.

Cambiamenti in vista per la messa in onda del GF Vip

Stando alle ultime news, riportate da tvBlog, a prima resterà come sempre fissa e sarà il lunedì sera, mentre la seconda è fissata per giovedì sera (nonostante in un primo momento avrebbe dovuto essere il venerdì). In questo modo, dunque, si tornerà alla programmazione iniziale di questa settima edizione, che aveva preso il via lo scorso settembre.

A quanto pare si tratta di una scelta presa all’ultimo minuto e ben studiata perchè Mediaset ha deciso di scontrarsi con le grandi fiction di Mamma Rai e anche con il festival di Sanremo. Mossa un pò azzardata da parte di Pier Silvio che si è detto convinto di tale scelta. Senza contare che dopo il festival come scrive TvBlog, Mediaset avrebbe preferito posizionare contro la fiction un tipo di intrattenimento completamente diverso.

la controprogrammazione Mediaset contro la Rai

Come detto in precedenza dopo tanti anni di silenzio Pier Silvio si è detto pronto a partire con una controprogrammazione contro la Rai durante la settimana del Festival. Sono 15 anni che Mediaset non trasmette programmi di punta contro la concorrente eppure quest’anno è successo.

Berlusconi fa sapere inoltre che la contro programmazione includerà anche C’è posta per te e lo stesso GF Vip con doppio appuntamento. Inoltre, confermato anche il ritorno de L’Isola dei Famosi, con una data di partenza fissata indicativamente per la metà di aprile.