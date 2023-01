Malore al GF Vip, una concorrente ha un attacco: ecco che è successo e come sta

Gli animi sono piuttosto inquieti nella casa del GF Vip. Soprattutto la giornata di ieri è stata piuttosto movimentata a causa di alcuni litigi e anche un malore. I protagonisti dell’ennesima estenuante discussione sono stati Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

I due hanno battibeccato per tutto il giorno, fino ad arrivare allo sfinimento. Al termine dei disguidi, hanno preso la decisione di non parlarsi mai più. Ad ogni modo, stavolta è successo qualcosa di molto più pesante. Vediamo di che si tratta.

I duri scontri tra Antonella ed Edoardo portano ad un malore

I litigi di cui si sono resi protagonisti ieri Edoardo e Antonella al GF Vip hanno causato anche un malore. Nello specifico, i due ragazzi si sono duramente scontrati e non sono riusciti a giungere ad un punto di incontro. Questo li ha portati a dividersi, forse in maniera definitiva. Al termine dello scontro, Antonella è stata così male al punto da avere un malore. La giovane è scoppiata in lacrime ed ha cominciato ad avere degli attacchi di ansia.

Alcuni compagni d’avventura si sono preoccupati per lei e l’hanno soccorsa, ma non tutti si sono mostrati così partecipi del suo dolore. Oriana Marzoli, ad esempio, che è stata anche la causa scatenante del litigio dei due fidanzati, non si è affatto interessata alla cosa. Quando Antonella è stata male, infatti, lei si è mostrata anche alquanto spazientita dal teatrino messo su.

La situazione degenera al GF Vip, Edoardo vuole andare via

Il comportamento della spagnola ha indignato molti utenti del web, i quali hanno prontamente divulgato sui social alcune clip inerenti questo momento. Ad ogni modo, al di là della reazione di Oriana, la cosa certa è che questo rapporto tra Antonella ed Edoardo li sta davvero logorando. Arrivare ad avere un malore, infatti, sembra per il pubblico del GF Vip una situazione strema a cui bisognerebbe porre rimedio.

Adesso la Fiordelisi sembra stare meglio, ma il suo umore continua ad essere sotto terra. In merito ad Edoardo, invece, anche lui è molto provato. Il giovane, infatti, è arrivato addirittura a manifestare la volontà di lasciare il GF Vip. Questo dovrebbe verificarsi nel caso in cui lunedì prossimo si metterà su un caso che farà passare lui da carnefice e Antonella da vittima, che è stata colta anche da un malore.