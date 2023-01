Davide Donadei viola il regolamento del GF Vip, gli autori lo scoprono: cosa hanno deciso

In queste ore, Davide Donadei ha violato il regolamento del GF Vip. Il ragazzo ha assunto un comportamento non consentito dalle regole del programma e gli autori lo hanno beccato in flagrante.

La reazione, dunque, è stata decisamente immediata. Ad un certo punto, infatti, si è udita una voce dagli altoparlanti della casa, la quale ha redarguito pesantemente il concorrente. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Ecco come Davide Donadei ha violato il regolamento del GF Vip

Davide Donadei proprio non riesce a tollerare la presenza di Oriana Marzoli nella casa del GF Vip e ieri è arrivato addirittura ad infrangere il regolamento a causa sua. Il giovane si è già reso protagonista di comportamenti alquanto deplorevoli nei riguardi della ragazza. Nello specifico, ha pronunciato parole d’odio nei suoi riguardi, ha detto di sperare che vomitasse o soffocasse. Insomma, non si è di certo comportato in maniera galante e rispettosa.

Ad ogni modo, ieri sera il giovane si stava sfogando con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Ad un certo punto, ha preso carta e penna ed ha cominciato a comunicare con le sue compagne d’avventura mediante tale mezzo. Il suo scopo era quello di non far sì che le telecamere riprendessero quello che stesse dicendo. La produzione, però, si è resa subito conto dell’accaduto ed è intervenuta per bloccare il ragazzo.

La reazione degli autori del GF Vip

Dagli altoparlanti presenti in casa, infatti, si è udita la voce di un’autrice la quale ha informato Davide Donadei che stesse infrangendo il regolamento del GF Vip. In seguito, lo ha obbligato a posare carta e penna e a portare tutto immediatamente in magazzino. Il giovane ha provato a tergiversare, ma gli autori sono stati categorici e lo hanno esortato ad andare subito nel luogo sopracitato.

Il ragazzo è stato costretto ad eseguire gli ordini, ma cosa stava dicendo alle compagne d’avventura? Nello specifico, il giovane stava accusando Oriana di avere un copione e di recitare una parte. Il suo scopo è solo quello di dare spettacolo e accaparrarsi delle clip. Tutti i litigi, le provocazioni e gli scontri sono frutto della sua voglia di emergere e di cercare di andare avanti il più possibile. Ricordiamo, però, che la spagnola è finita ad un televoto molto complesso, che la vede scontrarsi con due personaggi molto amati, ovvero, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Chi avrà la peggio tra loro?