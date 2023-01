Sanremo 2023, parla Maria De Filippi: ecco perchè sfido il festival

Mancano poco più di 10 giorni dalla messa in onda del la 73ima edizione del festival di Sanremo. Il Karmesse è pronto ad ospitar tanti cantanti ma anche personaggi appartenente al mondo dello spettacolo di livello internazionale. Un evento che non ha eguali e che soprattutto forse come qualcuno ha riferito non meritava un colpo basso così da parte della concorrenza.

Mediaset dopo ben 15 anni ha deciso di mandare in onda durante la settimana di Sanremo la sua contro programmazione trasmettendo anche programmi di punta come il GF Vip e C’è posta per te. Ecco che a distanza di giorni, a parlare adesso è proprio Maria De Filippi che ha deciso di dire la sua su tale scelta.

Maria De Filippi svela perché sfiderà Sanremo 2023

Maria De Filippi ha confermato in esclusiva ai microfoni di FqMagazine che il people show di Canale 5, C’è Posta per Te, andrà in onda sabato 11 febbraio 2023 contro la finale della 73°edizione del Festival di Sanremo.

Una scelta azzardata ha replicato qualcuno, vedendo addirittura poca correttezza da parte dei vertici Mediaset. Nello stesso tempo, qualcun altro ha ammesso che Pier Silvio può schierare sulle principali reti ciò che vuole, Amadeus e il suo festival non ne avranno per nessuno

Ora ha parlare è proprio la conduttrice del noto people show del sabato sera, spiegando il reale motivo di tale scelta. “Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di ‘C’è posta per te‘ continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo. ‘C’è posta per te’ va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione”, ha dichiarato Maria De Filippi a FqMagazine.

Il pensiero della De Filippi

Maria ha continuato dicendo che non si può parlare assolutamente di sfida, mettendo a confronto C’è posta per te e Sanremo. Lei lavora su una rete privata e quindi è giusto che si proceda in questo modo, ma dal canto suo Sanremo è sempre Sanremo. Al momento non ci resta altro che aspettare l’attesa settimana e confrontare i dati di ascolti! Ne vedremo sicuramente delle belle.