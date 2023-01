George Ciupilan a rischio al GF Vip: lo staff fa una pesante illazione sul televoto (FOTO)

Come tutti i telespettatori del GF Vip sapranno, George Ciupilan si trova attualmente in nomination contro Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Si tratta di un televoto molto arduo, in quanto si stanno scontrando tutti personaggi molto forti.

Ad ogni modo, in queste ore, lo staff del giovane ha deciso di pubblicare un duro sfogo sull’account Instagram del concorrente facendo delle dichiarazioni molto forti. Nello specifico, sono emerse anche delle illazioni inerenti le nomination. Vediamo cosa è successo.

Il commento dello staff di George Ciupilan sulla sua nomination

George Ciupilan lunedì prossimo potrebbe lasciare la casa del GF Vip. Il concorrente, infatti, si sta scontrando al televoto con due persone molto forti e potrebbe avere la peggio. Anche se buona parte del pubblico lo ama, il ragazzo non è riuscito a creare molte dinamiche durante la sua permanenza nel programma, pertanto, potrebbe uscire sconfitto da tale nomination. Il suo staff è voluto intervenire proprio su questa faccenda, facendo uno sfogo molto duro.

La persona che sta gestendo l’account del ragazzo ha detto che George è un ragazzo semplice, con un passato piuttosto travagliato, che ha voluto portare solo se stesso in casa. Il concorrente non si è lasciato trasportare dalla voglia spasmodica di racimolare qualche clip in più. Per tale motivo, non ha discusso quasi con nessuno, non ha creato alcun flirt o fatto cose che potessero attirare l’attenzione su di sé.

L’illazione contro il televoto aperto al GF Vip

Questa, si sa, è un’arma a doppio taglio. Essere un po’ “anonimi” in un programma come il GF Vip potrebbe essere alquanto penalizzante, tuttavia, a George Ciupilan non è mai importato. Per tale motivo, anche se dovesse uscire lunedì prossimo, lo farà a testa alta. Per il suo staff e tutte le persone che lo sostengono, infatti, George ha già vinto. In seguito, però, lo staff ha sollevato una pesante illazione sulle nomination e sul televoto.

Nello specifico, hanno scritto che è alquanto strano che George, che non finiva in nomination da tanto tempo, ci sia finito proprio in un televoto a 3, con due donne molto forti. Lo staff, dunque, ha lasciato intendere che potrebbe essere stata una mossa per “farlo fiori”. Ricordiamo, però, che sono i concorrenti a scegliere chi nominare, quindi, anche nel caso di una strategia, bisognerebbe dare a loro le colpe.