Il Paradiso delle signore, trama 30 gennaio: Marco crea il caos al grande magazzino

Lunedì 30 gennaio comincerà una nuova settimana di messe in onda del Paradiso delle signore. Dopo quello che è accaduto nei giorni scorsi, Adelaide e Marcello dovranno necessariamente confrontarsi, per decidere qualche comportamento assumere.

Intanto, il ritorno inaspettato di Marco continuerà a generare molto sgomento. Al grande magazzino molti si chiederanno quali saranno le imminenti reazioni di Gemma e di Stefania. Vediamo nel dettaglio quello che accadrà.

Caos al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, nella puntata del 30 gennaio, non si farà che parlare del ritorno di Marco a Milano. Il ragazzo, infatti, ha dato luogo ad un colpo di scena presentandosi al grande magazzino senza preavviso. Il suo ritorno, chiaramente, ha creato un po’ di caos, soprattutto per quanto riguarda Gemma. Malgrado la ragazza provi a comportarsi in maniera indifferente, infatti, sente ancora qualcosa per lui e non riesce ad essere impassibile.

A casa Colombo, dunque, non si farà altro che parlare di questo ritorno inaspettato. In molti, però, saranno curiosi di parlare con Stefania e di sapere qualcosa in più sul suo conto. Con il tempo arriveranno tutte le risposte. In merito a Tancredi, invece, l’uomo si mostrerà diverso agli occhi di suo fratello. Ad ogni modo, arrivare a fidarsi di lui sarà un’impresa piuttosto ardua. Sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo prima di potersi sbilanciare sulla faccenda.

Trama 30 gennaio: confronto tra Marcello e Adelaide

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 30 gennaio del Paradiso delle signore, vedremo che Vittorio si troverà ad appoggiare Marco. Matilde, però, non prenderà molto bene questa presa di posizione da parte di Conti. A tal proposito, infatti, la donna accuserà il direttore dello shopping center di seminare zizania nella casa del Sant’Erasmo. Tra i due, dunque, si verranno a creare delle divergenze.

Ricordiamo che nell’ultimo periodo Matilde si è riavvicinata a suo marito Tancredi. Questo è stato possibile anche grazie a un passo indietro di Vittorio. Infine, altro argomento molto spinoso sarà quello inerente Adelaide e Marcello. I due si sono lasciata andare alla passione e adesso si troveranno a fare i conti con la realtà. Tra i due sarà necessario un confronto in modo da capire quale debba essere la strategia da adoperare nei giorni a seguire e i comportamenti da assumere nei riguardi di tutti i conoscenti e parenti.