Roberta Di Padua criticata dopo la sfilata sexy a Uomini e Donne: lei replica e gela tutti

Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne è andata in onda una parte della sfilata delle donne e si è esibita anche Roberta Di Padua. La donna ha dato luogo ad una performance davvero molto seducente e osé, che ha coinvolto anche Riccardo Guarnieri.

Dopo la messa in onda della puntata, poi, la protagonista è stata presa di mira sui social. In molti, infatti, l’hanno accusata di essere stata davvero troppo eccessiva. Tuttavia, c’è stata una signora che l’ha punta su un tema alquanto piccante e Roberta non ha esitato a rispondere.

Le critiche sulla sfilata di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua ha dato luogo ad un’esibizione davvero molto piccante durante la sfilata a Uomini e Donne. Il tema era inerente alla sensualità e le dame hanno dato il meglio di sé per cercare di apparire il più seducente possibile. Soprattutto la dama ha indossato un abito molto scollato sulla parte del decolleté e poi ha coinvolto Riccardo bendandolo e facendogli mangiare delle fragole. Il suo atteggiamento è stato decisamente seducente, al punto che molti l’hanno criticata.

Sul web, infatti, tantissime persone hanno accusato la donna si aver esagerato e di essere sfociata nel volgare. Una signora in particolare le ha scritto in privato che, oramai, si vedono prima le sue te**e e poi lei. Roberta ha approfittato di questo commento in particolare per dare una risposta alquanto piccata alla donna in questione e a tutti coloro ai quali non è piaciuta.

La dama di Uomini e Donne lancia una stoccata

Nello specifico, Roberta Di Padua ha risposto al commento della telespettatrice di Uomini e Donne dicendo di essere fierissima del suo decolleté. Per tale ragione il suo intervento non è stato reputato come un’offesa da parte della donna. In seguito, poi, la giovane ci ha tenuto a specificare di non avere la pretesa di piacere a tutti. Nel momento in cui ha deciso di dare luogo a quella esibizione, era perfettamente consapevole che ci sarebbero potute essere persone alle quali non sarebbe piaciuta.

Ebbene, con il passare del tempo, la Di Padua ha imparato a lasciarsi scivolare addosso le critiche, specie quelle non costruttive. Per tale motivo, continuerà ad andare avanti sulla sua strada non modificando affatto il suo comportamento. Ad ogni modo, ci sono state anche persone che le hanno fatto i complimenti. Ebbene a loro Roberta ha voluto mandare un saluto e un ringraziamento speciale per il sostegno e l’affetto.