GF Vip, Edoardo Donnamaria pronto a lasciare la Casa: tensione alle stelle

Ancora litigi e scontri nella Casa del GF Vip tra Antonella ed Edoardo. Questa volta però a pagarne le conseguenze sembra proprio Donnamaria che si è detto addirittura deciso ad abbandonare il gioco.

Nelle ultime ore la coppia ha avuto un forte scontro a seguito delle nominations. Edoardo ha scritto il nome di Oriana ma poi si è reso conto di aver fatto un errore chiedendole scusa. Scuse che non sono piaciute all’ex spadista, tanto che lo ha accusato fortemente.

Edoardo Donnamaria pronto a lasciare: “Apro la porta e me ne vado”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono ai ferri corti: dopo lo scontro di ieri pomeriggio scatenato a causa dell’amicizia tra l’ex volto di Forum e Oriana Marzoli, entrambi in serata hanno minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello VIP.

Si sono scontrati duramente ancora una volta e l’influencer campana non è riuscita a trattenere le lacrime: “Sei diventato energia negativa per me, non voglio parlare e voglio andare via”, le sue parole. Dopo la lite il concorrente si è sfogato con Milena Miconi e in questo caso è stato molto chiaro.

Edoardo ha fatto capire alla collega che nella diretta di Luendì verrà fuori che è una merda apre la porta e va via, abbandonando il gioco. L’ex volto di Forum si è detto stanco di questa situazione e soprattutto non ha più voglia di litigare con Antonella per delle sciocchezze.

Antonella ed Edoardo ai ferri corti al GF Vip

Nelle scorse ore, Edoardo e Antonella hanno litigato e nella discussione Donnamaria ha detto alla fidanzata di metterla di dirle cosa deve e non deve fare in Casa.

La Fiordelisi è gelosa e infastidita che il compagno abbia un buon rapporto con tutti, in particolar modo con chi la prende in giro, come Oriana, Tavassi e Micol. Antonella poi gli ha dato del cagnolino davanti a tutti, confermando le opinioni del pubblico. Edoardo ha perso le staffe e ha sbottato di brutto.