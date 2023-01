Oroscopo 28 gennaio 2023: Toro suscettibili, Scorpione distratti

Secondo l’oroscopo del 28 gennaio, i Cancro devono essere decisi. I Sagittario, invece, devono essere un po’ più propositivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Spesso è importante il pensiero. Ricordate di dimostrare sempre affetto alle persone a cui tenete, altrimenti c’è il rischio di perderle. Il lavoro procede bene, soprattutto per chi è alle dipendenze, senza troppe preoccupazioni.

Toro. L’Oroscopo del 28 gennaio vi invita a prestare attenzione alle discussioni indesiderate. In questo momento siete particolarmente suscettibili, pertanto, è il caso di riflettere bene prima di prendere una decisione in maniera troppo frettolosa.

Gemelli. Non siete molto propositivi in questo periodo. Sta prevalendo la pigrizia e la vena polemica, quindi, cercate di smussare un po’ questi vostri lati caratteriali se non volete avere problemi con le persone che vi circondano.

Cancro. Ci sono delle novità per quanto riguarda il lavoro. Forse un progetto a cui stavate lavorando da tanto tempo potrebbe spiccare il volo, ma dovete essere concentrati e decisi.

Leone. Ci sono momenti in cui amate stare con voi stessi e non avere a che fare con nessuno. Questo non vuol dire essere solitari. Nella vita, infatti, è importante saper stare con se stessi.

Vergine. Se qualcosa vi turba, non esitate a parlarne con chiarezza e sincerità. Ricordate che nella vita non ci vuole molto per essere felici e i silenzi non fanno altro che rendere i rapporti più complicati e difficili

Previsioni astrali 28 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le previsioni dell’oroscopo del 28 gennaio vi invitano ad essere pazienti. Cercate di riflettere a fondo prima di prendere decisioni con troppa frettolosità. In amore è importante saper ascoltare.

Scorpione. Siete piuttosto distratti e stralunati oggi. Cercate di essere attenti nel lavoro, altrimenti c’è il rischio di commettere qualche errore grossolano. Non sollevate polemiche sterili in amore.

Sagittario. La giornata potrebbe cominciare un po’ a rilento. Ad ogni modo, cercate di essere propositivi e non permettete alla pigrizia di prendere il sopravvento, specie durante il fine settimana.

Capricorno. Vi sentite molto in balia degli eventi. Ad ogni modo, non abbiate paura, vedrete che poco alla volta potrete recuperare e mettervi in pari. Se avete molte cose da fare, non esitate a chiedere aiuto ad una persona cara.

Acquario. Caratterialmente siete tra i segni che difficilmente chiedono aiuto agli altri. Dal punto di vista sentimentale volete mettervi in gioco sempre e vi donate a 360 gradi, anche a costo di vivere una delusione.

Pesci. Buon momento per iniziare un nuovo progetto. Dal punto di vista sentimentale, invece, occhi aperti perché presto potrebbero arrivare delle novità e soprattutto i single non possono lasciarsele scappare.