Uomini e Donne, Sara e Sonny tornano insieme dopo i “tradimenti”, fan basiti: ecco perché

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha appena dato la notizia inerente il ritorno di fiamma tra Sara e Sonny, ex volti di Uomini e Donne. I due ragazzi avevano interrotto la loro storia d’amore non molto tempo fa.

A seguito dell’annuncio, poi, erano trapelate anche delle indiscrezioni dalle quali si evinceva che il ragazzo stesse già con un’altra persona. Ad ogni modo, pare che i due abbiano deciso di gettarsi tutto alle spalle, ma la notizia ha generato un po’ di sgomento sul web. Vediamo per quale motivo.

Sara e Sonny tornano insieme nonostante “tutto”

Sara Shaimi e Sonny Di Meo hanno fatto la pace. Dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, i due ragazzi avevano intrapreso una relazione dicendosi profondamente innamorati. Dopo alcuni anni, però, attraverso i loro rispettivi account Instagram, i due hanno svelato di essersi lasciati. I motivi non sono mai stati esplicitati, ma molti hanno ipotizzato che lui avesse un’altra.

Dopo non molto tempo, infatti, il ragazzo è stato avvistato in compagnia di un’altra donna e sul web hanno cominciato a circolare tanti pettegolezzi a riguardo. Anche Sara sembrava essere andata avanti con la sua vita mettendo un punto definitivo sulla sua precedente relazione. Improvvisamente, però, in queste ore è sopraggiunta la notizia secondo cui i due pare abbiano deciso di tornare insieme. L’influencer Deianira ha dato con certezza la notizia, dato che ha ammesso di aver parlato con i diretti interessati.

Uomini e Donne i veri motivi della rottura e perché sono tornati insieme

Ad ogni modo, molti utenti del web non hanno potuto fare a meno di mostrarsi particolarmente basiti. Sara e Sonny di Uomini e Donne, infatti, sembravano essersi lasciati per motivi seri, legati anche a presunti tradimenti, ma la verità non sembra essere questa. Deianira, infatti, ha specificato che Sonny abbia cominciato la relazione con un’altra persona solo dopo aver chiuso la storia con Sara.

Questo, dunque, dimostrerebbe che il ragazzo non ha mai tradito l’ex tronista di Uomini e Donne. Inoltre, pare che i due non abbiano mai smesso di amarsi. I motivi celati dietro la loro rottura sarebbero da ricondursi a delle incompatibilità caratteriali piuttosto forti. Ad ogni modo, una volta passata la bufera, tra i due sembra sia tornato il sereno e i fan non possono fare altro che gioire per loro. Intanto i diretti interessati non hanno fatto nessun annuncio. Non resta che attendere per vedere se commenteranno la cosa.