Briatore rompe il silenzio sul flirt con la D’urso: “Ecco come stanno le cose..”

Si è parlato tanto nei giorni scorsi di un flirt tra Briatore e la conduttrice Barbara D’Urso. Dopo che Elisabetta Gregoraci ha voltato pagina trovando un nuovo amore, a quanto pare anche il ricco imprenditore ha fatto lo stesso.

Questo almeno è quanto si è letto su molti settimanali di gossip dove si è parlato di cene e incontri segreti tra Carmelita e Flavio. A distanzi di giorni, ora a rompere il silenzio è proprio il diretto interessato rivelando le cose come stanno sul serio.

Flavio Briatore rompe il silenzio sul flirt con la D’Urso

Pizzicato poche settimane fa in dolce compagnia, l’imprenditore di Verzuolo è subito finito nelle prime pagine della cronaca rosa. Anche perchè accanto a lui c’era poco di meno che Barbara D’Urso. Ma come tutti sanno, Flavio è sempre di poche parole e soprattutto quando si parla della sua vita privata non apre bocca.

Ora però al settimanale Nuovo, Briatore ha deciso di raccontare realmente le cose come stanno tra lui e la bella presentatrice. Alla domanda diretta del giornalista che gli ha chiesto se avesse un flirt in corso con Carmelita? Flavio ha risposto che l’unico legame che ora ha è quello con il figlio Natan.

L’amore e il legame con il figlio Nathan

Nel corso della stessa intervista, Flavio ha dedicato largo spazio proprio a questo suo amore per il figlio. Briatore ha fatto sapere che hanno un legame speciale. Lui ed Elisabetta sono molto fieri del loro bambino che sta crescendo con sani principi e tanta soddisfazione da parte loro.

Studia, e da poco si è dedicato ad un progetto assieme a suo padre. Oltre ad avere un ottimo rapporto hanno anche un ottimo dialogo, parlando e affrontando ogni argomento. Insomma, dopo aver dichiarato che con la D’Urso non c’è assolutamente nulla, possiamo dire che il suo unico pensiero è il proprio ragazzo…