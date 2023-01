Soleil e Pierpaolo smascherano Onestini: spuntano i video con Nikita

Prima che Giulia Salemi rispondesse ad Onestini dopo le accuse fatte sui suoi tweet che legge ogni volta in puntata ci aveva già pensato Pierpaolo, supportato da Soleil Sorge, a ribaltare il vippone e la sua versione. Infatti, sia Pretelli che l’ex corteggiatrice di Ued in questa ore hanno smascherato Luca.

Pretelli critica l’atteggiamento di Luca Onestini

Pierpaolo Pretelli ha detto la sua su Onestini durante l’ultima puntata del GF Vip Party supportato anche dalla collega Soleil Sorge. Prima il fidanzato di Giulia ha ironizzato su alcune battute circolate in rete.

“Qui sembra un po’ il telefilm The Lady. Ci dobbiamo mettere nei tuoi panni? Ma manco per niente mi ci metto! Non mi ci metto proprio figlio mio. Con ste camice di merd* che hai… e scusa! E che cavolo, dovevo dirlo e l’ho detto. Nei tuoi panni, sì certo aspetta che ci mettiamo. Ci vuole coraggio a mettersi quella roba caro Luca devo dirtelo.

Soleil smaschera Luca e conferma i video con Nikita

Ma non è tutto perchè a dare ragione a Pretelli è stata anche Soleil, che ad oggi ricordiamo non è in buoni rapporti con Luca. L’influencer ha tirato in ballo i famosi video con Nikita, quelli di cui si è tanto parlato nelle settimane precedenti.

Infatti, la Sorge ha invitato gli altri a far riflettere ad Onestini perchè ormai è stato smascherato. “Ci sono i video di lui e Nikita. Forse ha i capelli davanti agli occhi e non vede benissimo i filmati. Sorry not sorry.

Insomma, l’ex corteggiatrice di Ued afferma che i famosi video di Luca con Nikita ci sono anche se nessuno li ha visti. Infatti, più volte si è chiesto alla regia di mandarli in onda ma ad oggi ancora non si è capito il reale motivo di questo mistero.