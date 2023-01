GF Vip, Giovanni Ciacci svela gli altarini: il retroscena sulla sorpresa di Adriana Volpe

Giovanni Ciacci ha rilasciato un’intervista su Nuovo in cui ha parlato della sua breve esperienza al GF Vip ed ha raccontato dei retroscena inediti su Adriana Volpe. I due sembravano essere molto legati l’uno all’altra, sta di fatto che lei gli fece anche una sorpresa quando lui era in casa.

Ad ogni modo, pare che non sia tutto oro quello che luccica. Giovanni, infatti, ha rivelato dei retroscena inediti in merito al rapporto con la showgirl e non solo. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Giovanni Ciacci e il retroscena su Adriana Volpe

Nel corso di una recente intervista, Giovanni Ciacci ha svelato dei retroscena su Adriana Volpe. Nello specifico, tutti credevano che i due fossero legati da un rapporto di amicizia molto profondo. Per tale ragione la donna entrò anche nella casa per fare una sorpresa al suo caro amico. A quanto pare, però, le cose non starebbero esattamente in questo modo. Giovanni, infatti, ha detto che inizialmente credeva alla sincerità del rapporto con la donna, ma poi si è dovuto ricredere

Dopo essere stato allontanato dalla casa a seguito di un televoto flash aperto a causa di quanto accaduto a Marco Bellavia, Ciacci ha preso visione di alcune informazioni inedite. Nello specifico, ha scoperto che Adriana avesse parlato molto male di lui riportando una frase alquanto pesante pronunciata da Giovanni quando Marco uscì dalla casa. L’esperto di moda disse che finalmente si erano liberati del coinquilino.

I retroscena di Giovanni su altre due donne famose

Questo, dunque, ha spinto Giovanni Ciacci a ricredersi completamente sul conto di Adriana Volpe, al punto da credere anche che la sorpresa al GF Vip sia stata fasulla. Fatto sta che, attualmente, tra i due non c’è alcun tipo di rapporto. Nel corso dell’intervista, poi, Giovanni ha svelato anche di non nutrire molta simpatia per Tina Cipollari. Su quest’ultima ha detto che quando lei stava con Kikò Nalli erano amici. Una volta terminato il rapporto, poi, la donna sarebbe divenuta molto ostile nei suoi confronti.

Anche nei riguardi di Antonella Mosetti Ciacci ha avuto molto da ridire. Il protagonista ha svelato che la showgirl ce l’abbia con lui a causa di un episodio accaduto un po’ di tempo fa. Giovanni la invitò in vacanza in un resort dove c’era un suo negozio e la Mosetti pretese di essere pagata. Questa pretesa non fu assecondata e da quel momento in poi tra i due ci sarebbe risentimento.