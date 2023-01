Uomini e Donne spoiler 27 gennaio: Carola dice “no” Lavinia vuole andare via

Nella puntata del 27 gennaio di Uomini e Donne ne vedremo delle belle. Dopo aver parlato per due giorni di trono over, infatti, quest’oggi si passerà ai più giovani. Partendo dal trono di Federico, il ragazzo avrà un confronto molto duro con Carola.

Lavinia, invece, sarà in preda al panico. La ragazza comincerà a credere che nessuno dei due corteggiatori sia realmente lì per lei, pertanto, manifesterò la volontà di andare via. Come andrà a finire? Vediamo tutte le anticipazioni.

La “scelta” di Carola a Uomini e Donne

La puntata del 27 gennaio di Uomini e Donne sarà piuttosto movimentata. In merito a Federico, il ragazzo porterà in esterna Alice. In tale occasione, lui farà conoscere alla giovane suo nonno e lei rimarrà molto felice. Successivamente, poi, si parlerà di Carola. Tra i due c’è stato un aspro litigio dietro le quinte. Ad un certo punto, la ragazza arriverà addirittura a dire che nel caso in cui lui dovesse sceglierla, lei risponderà di no.

Questa affermazione, chiaramente, farà infuriare Nicotera, il quale le chiederà se è seria. Successivamente, anche su esortazione di Maria De Filippi, Carola si tranquillizzerà e ammetterà che, fino a poco tempo fa, sentiva quasi che si stava innamorando del tronista. Da un po’ di tempo a questa parte, invece, la situazione sta degenerando, pertanto, non si sente più così legata a lui.

Spoiler 27 gennaio: Lavinia va via?

Dopo il confronto, Federico dirà di voler ballare con Carola. I due si abbracceranno in maniera molto sentita, al punto che Maria chiederà al tronista che cosa volesse dire quel gesto. Dopo poco, poi, partirà la musica. Alice, chiaramente, sarà molto arrabbiata. Per quanto riguarda Lavinia Mauro, invece, la ragazza chiederà se i due Alessio hanno chiesto di lei. La conduttrice dirà che Campoli non ha detto nulla, mentre Corvino è andato a cercarla.

Il confronto tra i due, però, non ha portato a nessuna riappacificazione. La tronista sarà molto provata nella puntata del 27 gennaio di Uomini e Donne, al punto da chiedere aiuto alla conduttrice. Maria la inviterà a riflettere sul fatto che, purtroppo, nessuno dei due ragazzi sembrerà particolarmente preso da lei. A quel punto, allora, la giovane scoppierà in lacrime e dirà di non essere più sicura di restare in studio. Infine, poi, ballerà con Federico.