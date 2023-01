Natalia Paragoni è incinta: l’emozionante annuncio con Zelletta è speciale

La notizia era trapelata già alcune settimane a seguito di una strana voglia da parte di Natalia Paragoni. Oggi è arrivata la notizia ufficiale, e a confermarla è stata lei stessa sui social.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne attende il suo primo figlio insieme ad Andrea Zelletta. Sino trascorsi diversi anni da quando la coppia ha lasciato il programma di Maria De Filippi assieme. I due hanno subito intrapreso una convivenza e oggi sono pronti ad allargare la propria famiglia.

Natalia Paragoni incinta: l’annuncio è davvero speciale

La notizia della gravidanza di Natalia Paragoni è stata emozionante. Come detto in precedenza in questi mesi la voce sulla sua presunta gravidanza erano già circolate ma solo oggi è arrivata la conferma.

La giovane ha fatto sapere che non è stato affatto facile mantenere questo segreto tutto questo tempo. I ex protagonisti del Trono Classico condividono tre foto che li ritraggono entrambi in camicia bianca. Quella della Paragoni è aperta ed è possibile quindi notare il pancino in evidenza. “Presto in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”. (In cinque compresi i due cani)

In molti hanno notato anche un altro dettaglio sull’annuncio della Paragoni. Infatti, la data scelta per fare l’annuncio rappresenta una giornata importante per Zelletta e Natalia. Come lei stessa ha fatto notare, sono trascorsi proprio oggi quattro anni dal primo giorno in cui si sono incontrati nel programma!

Gli auguri da parte degli altri ex volti di Ued

Natalia e Andrea hanno fatto sapere che i loro amici più cari erano già a conoscenza della lieta notizia, mentre per i fan hanno atteso un pò. Intanto, dopo aver postato l video in cui annuncia la gravidanza in tanti le hanno fatto gli auguri, compresi ex volti di Ued. Tra questi Beatrice Valli, Angela Caloisi, Nilufar Addati, Jack Vanore, Sonia Lorenzini, Martina Luchena, Nicole Mazzocato e Giovanna Abate.