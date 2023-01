E’ guerra tra Oriana e Daniele, lui prende le distanze e svela a tutti la sua strategia

Da quando è finita la diretta di lunedì nella casa si è scatenato il caos. In nominations sono finite Oriana, Nikita e George tre personaggi molto forti. Per questo motivo la Marzoli ha ceduto, lasciandosi andare ad un lungo pianto liberatorio.

La vippona crede che sia lei la prossima ad abbandonare il reality e proprio per questo motivo ha sfogato il suo dispiacere a Dal Moro. In questi giorni Daniele però non le è stato accanto anzi l’ha praticamente ignorata. Un comportamento che ha deluso molto la giovane e in queste ore i due hanno avuto un duro confronto

Nuovo scontro tra Oriana e Daniele: cosa è successo

Gli Oriele, così li definiscono i fan che si sono appassionati al loro rapporto, hanno dato vita nelle ultime ore a uno scontro che sta facendo parlare e non poco. Ciò è avvenuto quando Oriana ha deciso di affrontare Daniele, per avere spiegazioni sul suo atteggiamento.

Ormai sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia deciso di allontanarsi definitivamente dalla venezuelana, che pare non riuscire a farsene una ragione. Infatti, Dal Moro sono giorni che non le rivolge nemmeno uno sguardo. La venezuelana gli ha spiegato che ha sta soffrendo molto in questi giorni anche perchè lo vorrebbe accanto dato che questa per lei potrebbe essere l’ultima settimana che sta in casa.

Dal Moro prende le distanze da Oriana: la storia finita!

Daniele però non è sembrato molto dispiaciuto anzi, le ha urlato contro di tutto. Da Moro ha vuotato il sacco su quello che è il suo pensiero su Oriana. Il giovane crede che la venezuelana per il GF Vip è capace di tutto, anche tagliarsi un piede. Il ragazzo ha continuato a dire che da quanto è entrata nella Casa ha sempre cercato di creare dinamiche con altri uomini, pur di far parlare di lei.

Se ad oggi tra loro due c’è stato un bacio in armadio e una notte di passione sotto le coperte è solo perchè Luca gli ha dato un due di picche. Insomma, Dal Moro da quanto rivelato non ha proprio una bella opinione della collega…