Sophie Codegoni in ospedale: “Ho un problema” ecco cosa è successo (FOTO)

In queste ore, Sophie Codegoni ha fatto un po’ preoccupare i suoi fan in quanto si è mostrata sui social all’interno di un ospedale. La giovane ha spiegato di non essere stata affatto bene negli ultimi giorni, pertanto, ha ritenuto opportuno farsi vedere da dei medici.

Nel momento in cui è sopraggiunta presso la struttura medica da lei scelta, i dottori hanno ritenuto opportuno ricoverarla ed effettuare alcuni accertamenti per capire quale sia il problema. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e, soprattutto, come stanno lei e la piccola Celine.

Ecco perché Sophie Codegoni è andata in ospedale

Sophie Codegoni è stata ricoverata in ospedale in queste ore. I suoi fan avevano cominciato a preoccuparsi per lei in quanto avevano notato una certa assenza sui social da un po’ di tempo. Ebbene, dopo aver fatto passare qualche giorno, l’influencer è tornata attiva ed ha spiegato cosa le sia successo. La ragazza ha detto di aver passato dei giorni alquanto provanti, in quanto ha avvertito delle fitte fortissime al fianco destro.

Dopo aver provato a resistere per qualche giorno, ha deciso di andare in ospedale in quanto non ne poteva più. I dottori, chiaramente, hanno effettuato tutti gli esami e le analisi del caso, tra cui un’ecografia all’addome. Ebbene, da tale esame è emerso che il rene destro della giovane Sophie sia molto ingrossato e infiammato. Per il momento, dunque, i medici hanno ritenuto opportuno farla rimanere in ospedale per qualche giorno.

Cos’ha e come stanno lei e la bimba

Nel corso del suo racconto su Instagram, direttamente dal letto dell’ospedale, Sophie Codegoni ha spiegato che al momento è in attesa di capire a cosa sia dovuta questa infiammazione. Le ipotesi prese in considerazione al momento sono tre. La prima è che potrebbe trattarsi di calcoli renali. Questa ipotesi, però, sembra un po’ improbabile secondo i dottori data al giovanissima età di Sophie.

La seconda opzione, invece, è che potrebbe trattarsi di coliche renali. In quel caso, nell’arco di dieci giorni potrebbe guarire in quanto, anche se è in gravidanza, potrebbe effettuare tutte le cure. La terza ipotesi, invece, fa capo a Celine. La piccola per fortuna sta benissimo, tuttavia, la posizione in cui si trova potrebbe aver fatto andare in sofferenza il rene di Sophie. Al momento la giovane è in attesa, ma ad alleviare il suoi triste soggiorno in ospedale c’è Alessandro Basciano, sempre al suo fianco.