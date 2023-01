Edoardo Donnamaria svela fatto intimo su Antonella: ecco cosa accadde una volta sotto le coperte

Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ormai, sembra essersi spezzato qualcosa. Questa notte, infatti, il ragazzo di è lasciato andare ad alcune confessioni con dei compagni d’avventura nella casa del GF Vip ed ha fatto delle rivelazioni inedite.

Nello specifico, il giovane ha raccontato alcuni particolari intimi che si sono verificati sotto le coperte con la sua (forse) ex fidanzata. Il pubblico è rimasto indignato. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Edoardo e Antonella ai ferri corti al GF Vip

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono ai ferri corti nella casa del GF Vip. Ieri i due hanno avuto delle discussioni davvero molto pesanti, che li hanno portati ad una drastica separazione. in molti si augurano che i due mantengano questa scelta in quanto il loro rapporto sembra essere malsano e troppo pieno di litigi e scontri. Ad ogni modo, dopo quello che è accaduto stanotte, la decisione potrebbe essere davvero irrevocabile.

Dopo aver discusso per tante ore sul pentimento di Edoardo per aver nominato Oriana, cosa che Antonella non ha affatto gradito, il ragazzo si è aperto con alcuni coinquilini. Il protagonista ha spiegato che, ormai, non c’è più un punto di incontro tra i due in quanto sono accadute troppe cose gravi. A tal riguardo, ha voluto svelare un particolare intimo che sta generando molto sgomento.

La confessione piccante di Donnamaria indigna il web

Nello specifico, Edoardo Donnamaria ha raccontato che, una volta, mentre era come sempre a letto con Antonella Fiordelisi, ha provato a baciarla e ad avvicinarsi a lei in modo fisico. Questa era una cosa che accadeva tutte le notti come rivelato anche dalla ragazza durante una precedente conversazione con Nikita Pelizon. Ad ogni modo, una notte in particolare, Antonella lo rifiutò.

Lui rimase piuttosto spiazzato dal suo comportamento, poiché fino a mezz’ora prima stavano ridendo e scherzando come se nulla fosse. A quel punto, allora, le chiese quale fosse il problema e lei ammise che non si fidava di lui. Questo elemento sta contribuendo a spingere sempre di più Donnamaria a credere che tra loro non possa funzionare. Ad ogni modo, raccontare questo particolare intimo è stato visto come un comportamento inopportuno dalla maggior parte dei telespettatori. In molti, infatti, sperano che la Fiordelisi venga messa al corrente di tutto e agisca di conseguenza.