GF Vip, Antonino Spinalbese svela la grande paura che ha per sua figlia: ecco cosa teme

Antonino Spinalbese parla spesso di sua figlia nella casa del GF Vip e in queste ore ha svelato una grande paura che ha in merito alla bambina. Malgrado la storia d’amore con Belen Rodriguez sia volta al capolinea, il rapporto tra il parrucchiere e la bambina non ha subito alcun danno collaterale.

Il concorrente è assolutamente innamorato della sua piccola Luna Marì e farebbe davvero di tutto per lei. Tuttavia, l’essere cos’ legato a lei lo spinge ad avere alcune preoccupazioni. Vediamo nel dettaglio qual è quella che lo tormenta di più.

La grande paura che Antonino ha per sua figlia

Nel corso di una chiacchierata con alcuni compagni d’avventura, Antonino Spinalbese ha svelato di avere una grande paura che riguarda sua figlia. L’uomo è molto legato alla bambina, anche se purtroppo le cose con Belen non sono andate come lui immaginava. Il non vedere tutti i giorni la piccola Luna Marì e non viverci insieme 24 ore su 24, come sarebbe stato se lui e la showgirl fossero rimasti insieme, preoccupa tanto il concorrente del GF Vip.

Durante uno sfogo, infatti, Antonino ha ammesso di avere il terrore che sua figlia possa dimenticarsi di lui. Questa sarebbe una cosa che lo distruggerebbe totalmente. Proprio per questo, cerca sempre di essere molto presente con lei. La vede ogni volta che può e che è possibile e si prende cura di tutto quello che la riguarda. Spinalbese, poi, ha fatto anche un’altra confessione.

Spinalbese fa altre confessioni molto private al GF Vip

Sempre durante questo momento di analisi interiore, Antonino Spinalbese ha detto che al momento nella sua vita come donna vede solo sua figlia. Se deve pensare al futuro, si immagina a casa con Luna Marì e non col lei e un’altra donna. Questo probabilmente perché non è innamorato, tuttavia, tutto potrebbe cambiare con il tempo. In merito al rapporto con Belen, poi, il concorrente ha detto che non si aspettava che le cose andassero in quel modo.

Antonino, infatti, credeva che con la showgirl avrebbe dato luogo alla famiglia della “Mulino Bianco”, ma così non è stato. Dopo quella cocente delusione, dunque, fa molta fatica ad immaginare il futuro con un’altra persona. Questo non perché* sia ancora legato a Belen, almeno non ha detto questo, ma perché ha occhi solo per il frutto nato da quel legame, ovvero, sua figlia.