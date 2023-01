Edoardo mette di nuovo le “mani” addosso ad Antonella e scoppia il caos -VIDEO

Edoardo e Antonella si sono lasciati di nuovo dopo l’ennesimo litigio. La coppia non riesce proprio a trovare un punto d’incontro e ormai anche i fan si son detti stanchi delle loro incomprensioni.

Qualcuno li definisce proprio due bambini, mentre altri parlano di amore tossico. Ad ogni caso a scatenare questa volta lo scontro le nominations e il fatto che Donnamaria abbia chiesto scusa a Oriana. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Nuovo scontro di fuoco tra Antonella ed Edoardo: lui le trattiene un braccio

Ieri sera Antonella ha fatto perdere la testa a Edoardo. Quest’ultimo l‘ha malamente trattenuta per un braccio mostrando un altro orrendo gesto di amore tossico e malato. Ormai come detto in precedenza non c’è nulla di naturale in quello che fanno e il web in questi istanti gli sta andando contro.

La rete chiede infatti la sua eliminazione dal programma, perché le sue gesta sono davvero fuori ogni limite. Donnamaria dopo aver ricevuto l’attenzione da parte della fidanzata ha aggiunto

Fammi finire, ho finito… un attimo e poi te ne puoi andare dove ti pare. Tu professi sensibilità e rispetto e mi chiami ‘merd* di uomo’, ‘cane’, ‘senza palle’, ‘mi fai schifo’, ‘vergognati’”. Vattene va… ma chi ti vuole.

Roba che se mi prendi a me così faccio il panico. Roba che davvero non ti avvicini più a me nemmeno dentro la testa. #gfvip pic.twitter.com/Be6fBTzDxx — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) January 27, 2023

Edoardo stanco del comportamento assurdo di Antonella

Dopo la lite Edoardo si è confidato con Onestini e gli ha raccontato cosa è successo. Il ragazzo si è detto stanco degli atteggiamenti della sua fidanzata e soprattutto del fatto che la mattina non può svegliarsi con l’ansia. Donnamaria ha spiegato che ha sempre paura di fare qualcosa o che lei possa avere un atteggiamento che lo faccia stare male o per farlo rosicare.

“La verità è che questa non è nemmeno una relazione tossica perché lei mi ha preso per il cul*. Lei si è affezionata ma l’amore è farti stare tranquillo. Mi sento dire che non sono più affettuoso, dolce e non la difendo più. Fino a ieri stavamo appiccicati a farci le coccole. Perché lo fa? Per fare la vittima perché ha più interesse al gioco.”