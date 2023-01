Al Bano e Romina, nozze quasi saltate per colpa di un collega: il retroscena

Al Bano Carrisi vuota il sacco su un collega “Per colpa sua stavo lasciando Romina”

A pochi giorni da Sanremo dove sia Al Bano Carrisi che Massimo Ranieri prenderanno parte, è spuntato fuori un clamoroso retroscena. Carrisi si è lasciato andare ad una lunga intervista a Grand Hotel dove ha parlato di una sorte di triangolo tra lui, Romina e il collega.

Un triangolo che pare abbia addirittura messo in discussione il rapporto tra il cantante pugliese e l’ex moglie italoamericana e che avrebbe addirittura rischiato di mandare a monte le loro nozze.

La notizia è stata portata in prima pagina dal notiziario che si occupa di gossip. Di certo questa è una rivelazione clamorosa che mai nessuno avrebbe immaginato. C’è stato dunque del tenero tra Ranieri e la Power? O si è trattato solo di gelosia da parte del maestro di Cellino?

Carrisi pronto ad affiancare Ranieri e Morandi all’Ariston

Accantonando il gossip, per il grande maestro di Cellino è in arrivo una grande novità. Nei giorni scorsi Amadeus ha svelato la presenza dei tre superospiti per l’8 febbraio per Sanremo. Non solo Gianni Morandi. Il co-conduttore del Festival di Sanremo 2023 sarà affiancato sul palco dell’Ariston da due illustri colleghi Al Bano e Massimo Ranieri, per una serata che omaggerà la grande canzone italiana.

Ad annunciarlo è stato lui stesso durante la conferenza stampa della scorsa settimana. Il direttore artistico ha fatto sapere che i tre cantanti saranno assieme per la prima volta e questo sarà un evento impedibile. Amadeus ha raccontato in conferenza di aver fatto un guaio, ovvero ha detto a tutti e tre che sarebbero stati gli unici ospiti della serata.

Invece, saranno insieme e sicuramente regaleranno grandi emozioni. “Così abbiamo rimediato a un mio piccolo errore con una cosa che non si è mai vista prima. Tante cose stanno per chiudersi ci vedremo altre volte”.