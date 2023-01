Sanremo 2023: ecco chi sarebbe la super ospite internazionale, Fiorello sgama tutto?

Nel corso della puntata di ieri mattina di Viva Rai 2 Fiorello ha spoilerato che a Sanremo 2023 ci sarà una famosissima ospite internazionale. Il conduttore, però, non è potuto andare oltre in quanto le conseguenze di uno spoiler non autorizzato sarebbero potute essere molto gravi.

I telespettatori, dunque, hanno cominciato a fare delle ipotesi in merito a chi potesse essere la persona misteriosa e sul web sono trapelati alcuni nomi, uno in particolare. Questa mattina, allora, sempre durante la trasmissione mattutina di Rai 2, Fiorello si è lasciato scappare qualcos’altro.

Il gossip sulla super ospite internazionale di Sanremo 2023

Ciò che i fan di Sanremo 2023 si stanno chiedendo in questo momento è chi sia la super ospite internazionale che salirà sul palco del Teatro Ariston. La notizia è stata diffusa da Fiorello ieri. Il conduttore si voleva “vendicare” del fatto che gli fosse stata tolta l’esclusiva su alcune notizie inerenti il Festival. Di solito, infatti, era lui a dare tutte le anticipazioni sulla competizione canora più attesa di sempre, ma adesso non sembra essere più così.

Alcuni siti e testate giornalistiche, infatti, hanno divulgato prima di lui alcune notizie e lui non l’ha presa affatto bene. Durante la puntata di ieri di Viva Rai2, allora, lo showman si è voluto vendicare facendo uno spoiler non autorizzato. Prima che la situazione potesse degenerare, però, il suo collega l’ha fermato in tempo. Questa mattina, però, Fiorello ha commentato le ipotesi avanzate sul web nel giro di queste 24 ore trascorse e si è lasciato sfuggire qualcosa.

Ecco cos’altro si è fatto scappare Fiorello oggi

La maggior parte degli utenti del web crede che l’ospite internazionale che salirà sul palco di Sanremo 2023 sia Madonna. Nel momento in cui Fiorello ha appreso la notizia, però, ha cominciato ad ironizzare sulla faccenda. Il conduttore ha detto che fosse impensabile che un personaggio come Madonna venisse a Sanremo. Ad ogni modo, i suoi toni maliziosi e sarcastici hanno spinto molte persone a credere che, in realtà, l’ospite misterioso sia proprio Madonna.

Ad ogni modo, sono trapelate sul web anche altre ipotesi. Alcuni, infatti, ritengono che possa trattarsi di Ariana Grande, di Jennifer Aniston, Carla Bruni e Alicia Keys. Al momento, però, nessuno di questi nomi ha visto una conferma. Non resta che attendere i prossimi giorni, dunque, per vedere se Fiorello si sbottonerà ulteriormente.