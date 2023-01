Scoppia il caos al GF Vip: “Qualcuno prenda seri provvedimenti” . Chiesta squalifica immediata per un concorrente

Scoppia il caos nella Casa del GF Vip: web indignato

Non c’ è pace nella Casa del Grande Fratello Vip e ancora una volta nel mirino della rete social è finito Edoardo Donnamaria. Ormai Edoardo ed Antonella non sanno più gestire i loro scontri e il popolo web si è detto stanco

Quello che è successo poche ore fa ha davvero indignato ormai non si parla più di litigi o incomprensioni. Il rapporto tra i due Vipponi è stato spesso al centro di polemiche tanto che qualcuno lo ha definito amore tossico. Ora però si è superato davvero ogni limite…Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Edoardo strattona Antonella, è bufera!

In queste ore sono tanti i tweet contro Donnamaria per il suo comportamento avuto nei confronti di Antonella. I due hanno litigato di nuovo e dopo i due schiaffi sulle guance alla Fiordelisi ora a incastrarlo c’è uno strattonamento.

Edoardo ha preso per il braccio la sua compagna lanciandola o quasi sul letto per parlare. Un atteggiamento che non è piaciuto, tanto che qualcuno ha parlato addirittura di violenza. Tra l’ex volto di Forum e l’ex spadista non c’è pace e fin dal primo giorno della loro relazione hanno regalato davvero il peggio di ciò che potessero mostrare.

Chiesti provvedimenti seri nei confronti di Donnamaria

Dopo l’ultimo episodio visto in rete, gli utenti non hanno più dubbi. Edoardo deve lasciare la Casa del Grande Fratello Vip perchè il suo atteggiamento non ha giustificazioni.

Per Donnamaria vanno presi provvedimenti e ora sono in tanti che si aspettano un cenno da parte della produzione. Anche nelle scorse settimane sono accadute cose gravi, ma Signorini pare non abbia ancora capito la gravità. Adesso quello che i telespettatori si aspettano è che gli venga almeno data una bella ramanzina… Nell’attesa non ci resta altro che aspettare la puntata di lunedì prossimo.