Il Paradiso delle signore anticipazioni 31 gennaio: Ludovica gelosa di Marcello?

Le anticipazioni della puntata di martedì 31 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Ludovica comincerà a mostrare un po’ di fastidio per il rapporto sorto tra Adelaide e Marcello. Vittorio e Matilde saranno sempre più distanti e Conti si sfogherà con il suo amico Roberto Landi.

Intanto, il ritorno inaspettato di Marco genererà molte domande e perplessità nelle persone che lo circondano. Il ragazzo, infatti, sembrerà preoccupato per qualcosa. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Salvatore fa una scoperta misteriosa al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 31 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Matilde parlerà con Tancredi e cercherà di spronarlo a cambiare atteggiamento verso suo fratello. La donna, infatti, esorterà suo marito a dare una seconda chance al consanguineo, ma come reagirà Tancredi? L’uomo ascolterà i preziosi consigli di sua moglie o continuerà ad andare avanti sulla sua strada?

Nel frattempo, Vittorio Conti sarà molto triste per come si è incrinato il rapporto con Matilde. A tal riguardo, si confiderà con Roberto Landi e gli rivelerà quello che sta passando in questo momento. Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore farà una scoperta misteriosa. Il giovane Amato, infatti, reperirà dei bozzetti in caffetteria. Dopo poco tempo, però, essi spariranno in maniera piuttosto misteriosa.

Anticipazioni 31 gennaio: Ludovica infastidita da Marcello e Adelaide

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Irene, invece, nella puntata del 31 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che lei e Perico saranno piuttosto vicini. Purtroppo, però, la giovane non riuscirà a fidarsi completamente di lui, pertanto, si mostrerà sempre un po’ ostile e riservata. Intanto, l’avvicinamento tra Adelaide e Marcello genererà un po’ di sgomento in Ludovica.

Ferdinando di Torrebruna, infatti, non potrà fare a meno di fare un po’ di ironia sulla faccenda. Ludovica, però, non la prenderà affatto bene. La ragazza, infatti, non starà allo scherzo e sembrerà alquanto infastidita. Gemma, invece, continuerò a scrutare Marco. La giovane si renderà conto che il ragazzo è molto turbato per qualcosa. A rendere il suo umore piuttosto inqueti, però, non saranno solamente gli scontri con Tancredi. A quanto pare, infatti, il ragazzo è turbato e pensieroso anche per altre faccende. Cosa gli starà succedendo? Gemma non potrà fare a meno di interessarsi alla cosa per cercare di venirne a capo.