Nicole smaschera la produzione sui Twitter: Edoardo la zittisce ma ormai è tardi!

I concorrenti del Grande Fratello Vip possono vedere i Twitter? Questa è la domanda che in queste ore si stanno ponendo in tanti sui social. A quanto pare, ci sarebbe anche una risposta e di certo questa non fa piacere proprio ai fan.

Infatti, a smascherare la produzione sulla questione twitt è stata la Murgia che subito però è astata bloccata da Donnamaria.

Nicole Murgia fa una strana rivelazione su un twitt

Tutto è successo dopo il GF Game Night e la sfuriata di Antonella che non ha gradito l’imitazione fatta su di lei da parte di Oriana e la Murgia. Ad insinuare il dubbio che i vipponi possono leggere i twitter e di conseguenza avere un contatto con il mondo esterno è stata proprio Nicole. L’attrice si è ritrovata a commentare la sua imitazione con Oriana, Donnamaria e Onestini.

Ad un certo punto però si è lasciata scappare una frase molto particolare che non è sfuggita agli occhi più attenti dei telespettatori. Mi hanno detto che andava bene, ha commentato Nicol riferendosi all’imitazione. La stessa Oriana poi ha confermato di aver apprezzato molto… Quindi Nicole ha proseguito dicendo e abbassando la voce, Mi ha detto Edoardo che hanno fatto un commento su twitter…

GF Vip, Nicole smaschera la produzione ma Donnamaria la blocca

Oriana subito ha risposto alla compagna come facesse a saperlo e qui è entrato in ballo Donnamaria che l’ha invitata a fare silenzio. Fin’ora l’unico momento in cui i vipponi entrano in contatto con twitter è durante la diretta del GF Vip quindi questa cosa è apparsa molto strana. Quindi come ha fatto Edoardo Tavassi a sapere di questo commento?

C’è da precisare che non è la prima volta che si parla di contatti esterni con i ragazzi nella casa. E’ già accaduto in passate edizioni ma ad oggi non si hanno mai avuto conferme. Di certo però il mistero resta!”