Oroscopo 29 gennaio 2023, classifica: Gemelli in forma, Sagittario battaglieri

Secondo l’oroscopo del 29 gennaio, i nati sotto il segno del Sagittario devono affrontare delle sfide. Gli Ariete, invece, devono cogliere al volo delle occasioni

Oroscopo primi sei segni

1 Gemelli. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento molto soddisfacente dal punto di vista personale. Se ancora non vi sembra si esservi realizzarti, abbiate pazienza e continuate ad impegnarvi.

2 Ariete. Le stelle sono favorevoli e vi invitano a cogliere al volo certe occasioni. Sia in amore sia nel lavoro è importante insistere e lottare per ottenere dei risultati sperati.

3 Toro. Giornata molto produttiva secondo le previsioni dell’oroscopo di domenica 29 gennaio. Cercate di sbrigare le faccende più scoccianti al mattino, in modo da avere il resto della giornata da dedicare ai vostri affetti.

4 Pesci. Buon momento per iniziare un nuovo progetto. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di non permettere a nessuno di porre degli ostacoli tra voi e i vostri desideri.

5 Acquario. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Tenete gli occhi ben aperti poiché presto potrebbero esserci degli interessanti colpi di scena. La sfera sentimentale necessita di essere rispolverata.

6 Scorpione. In questo momento avete bisogno di staccare un po’ la spina. Una giornata di relax, ogni tanto, è assolutamente necessaria. In questi giorni avete avuto delle preoccupazioni, ma adesso potete tirare un sospiro di sollievo.

Previsioni 29 gennaio ultime sei posizioni

7 Cancro. Se ci sono state delle divergenze in passato, adesso è tempo di recuperare. Dal punto di vista sentimentale, le previsioni dell’oroscopo del 29 gennaio vi invitano ad essere più espansivi.

8 Leone. Giornata piena di soddisfazioni per voi dal punto di vista professionale. In amore, invece, siete un po’ titubanti e la cosa potrebbe generare qualche turbamento. State lontani dai litigi indesiderati.

9 Vergine. Se una persona non vi genera piacere e non vi fa stare bene, allora dovete necessariamente allontanarla dalla vostra vita. Non perdete più tempo dietro gente che non è in grado di apportare positività alla vostra vita.

10 Bilancia. Ci sono delle novità in arrivo sul lavoro, tuttavia, dovete cercare di mantenere la calma. Se state aspettando delle risposte, adesso l’attesa potrebbe essere giunta al termine.

11 Capricorno. Non è importante quanto a lungo vi affanniate per riuscire a realizzare i vostri obiettivi, la cosa importante sono i risultati. Cercate di essere pazienti e non siate facilmente irritabili.

12 Sagittario. L’oroscopo del 29 gennaio vi invita a tenere duro anche se la vita vi pone dinanzi delle sfide. Prendetele come delle prove per dimostrare, in primis a voi stessi e poi agli altri, quanto valete.