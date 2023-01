C’è posta per te, anticipazioni 28 gennaio: arriva un attrice da Hollywood e un ex di Amici

postaSabato 28 gennaio 2023 va in onda la quarta puntata di C’è posta per te. Come sempre tanti ospiti e tante storie raccontate dalla conduttrice. Le anticipazioni ci fanno sapere che in questa registrazione vedremo un ospite internazionale e un noto e amatissimo cantante italiano.

C’è posta per te: due grandissimi ospiti in attesa

Sabato 28 gennaio dalle 21.25 torna l’appuntamento con “C’è posta per te“, il people-show condotto da Maria De Filippi e trasmesso in prima serata su Canale 5.

Come sempre il cuore del programma sono le storie di vita di persone che hanno scritto alla redazione per fare una sorpresa, chiedere scusa o rincontrare un vecchio amore. Chi si siederà dietro la oramai celebre busta? Il programma, possiamo dire è il più visto del sabato e la conduttrice come sempre si conferma regina di ascolti.

Ma chi vedremo in studio? Le anticipazioni ci fanno sapere che arriverà una famosa attrice hollywoodiana. Stiamo parlando di Charlize Theron. Ma non solo, sarà anche la volta di Irama. Il compito del cantante e dell’attrice sarà quello di aiutare la presentatrice con due sorprese. Per entrambi ricordiamo che non si tratta della prima volta nello studio. Charlize ha infatti già preso parte ad una puntata nel 2014, mentre Irama è stato nella lista degli ospiti del programma nel 2021.

Le storie raccontate da Maria

Come sempre non mancheranno storie di famiglie separate che proveranno a ricongiungersi ma anche di amori finiti a causa di tradimenti. Appassionanti sono diventate anche le storie di anziani alla ricerca del loro prima amore… La De Filippi ha confermato proprio pochi giorni fa che continuerà la messa in onda con il suo people show anche durante la settimana di Sanremo.

Ha precisato che non teme gli ascolti e in questo caso non si tratta di nessuna sfida. Del resto, a molti è apparso abbastanza strana questa scelta, ma almeno per adesso la decisione è questa. Nell’ultima puntata si sono registrati ascolti stellare, parliamo di più di 5 milioni di telespettatori.