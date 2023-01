Natalia Paragoni incinta, il brutto gesto verso la cognata, che ha perso un figlio (FOTO)

Natalia Paragoni ha da poco annunciato di essere incinta. La ragazza ha organizzato una festa, insieme al suo compagno Andrea Zelletta e, ad un certo punto, i due hanno annunciato che presto diventeranno genitori.

Il tutto, naturalmente, è stato ripreso dai cellulari e condiviso sui social per informare anche i fan della lieta novella. Ad ogni modo, i fan più attenti si sono resi conto di un particolare che sta generando una certa indignazione e riguarda la cognata di Natalia. Ecco cosa è successo.

L’annuncio di Natalia Paragoni e perché ha tenuto nascosto dii essere incinta

Dopo tanti rumor e supposizioni a riguardo, Natalia Paragoni ha confermato di essere incinta. La notizia era già trapelata qualche settimana fa, in quanto la ragazza parlava di strane voglie con il suo compagno. Questo, dunque, aveva subito fatto pensare a molti che la ragazza fosse in dolce attesa. La notizia, però, non è stata confermata, fino a questo momento. Dopo ben due mesi di silenzio, infatti, la coppia ha deciso di fare il lieto annuncio.

Il tutto, naturalmente, è stato immortalato e condiviso anche sui social, in modo da rendere partecipi tutti i fan della coppia di questa notizia. Natalia, poi, ha aggiunto una piccola didascalia dicendo che sono stati due mesi molto difficili e particolari. Per lei e Andrea è stato molto difficile mantenere il segreto, tuttavia, per ragioni di privacy e sicurezza hanno deciso di non raccontare nulla prima d’ora.

Il brutto gesto di Natalia verso la cognata

Ad ogni modo, al di là della lieta novella, c’è stato un episodio che sta generando particolare sgomento. Nello specifico, si tratta di un gesto che Natalia Paragoni ha compiuto verso la cognata nel momento in cui ha annunciato di essere incinta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha condiviso tra le sue Instagram Stories tutti i messaggi di coloro i quali si sono congratulati con loro per la notizia.

Anche Alessia Zelletta, sorella di Andrea, ha condiviso una IG Storie dedicata a sua cognata e suo fratello. Ebbene, la Paragoni ha condiviso tantissime storie, ma non ha affatto preso in considerazione quella della cognata. Questo gesto, seppur banale, ha indignato molto gli utenti del web. Questo perché Alessia un po’ di tempo fa ha vissuto un dramma, in quanto ha perso la bambina che portava in grembo. Pertanto, per Natalia sarebbe stato il minimo mostrare un po’ di tatto e vicinanza verso la cognata.