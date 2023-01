Oroscopo 30 gennaio 2023: buone novelle per Cancro, Capricorno in rimonta

Le previsioni dell’oroscopo del 30 gennaio invitano gli Ariete ad essere più attenti. Gli Scorpione devono essere pazienti. Le soddisfazioni arriveranno

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono legami indissolubili che non possono essere scalfiti neppure dalla distanza e dal tempo. Ad ogni modo, questo non vuol dire che non dobbiate prendervene cura. Sul lavoro dovete essere più attenti.

Toro. Seguite le vostre emozioni e le vostre sensazioni. Non soffermatevi troppo sull’apparenza, ma andate fino in fondo e vedrete che ne rimarrete assolutamente spiazzati.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 30 gennaio vi invitano a tenere gli occhi aperti. Non lasciatevi sfuggire delle occasioni che si presenteranno presto sul vostro cammino. In amore dovete osare.

Cancro. I nati sotto questo segno devono prepararsi ad accogliere delle liete novelle. Le coppie potrebbero compiere un passo importante. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siate decisi.

Leone. Non pensate solamente ad oggi, ma siate più lungimiranti, specie quando vi trovate a prendere decisioni che riguardano il vostro futuro professionale e la carriera. In amore, invece, potete essere un po’ più liberi in questo senso.

Vergine. Siete euforici e pieni di spirito d’iniziativa. Questo è per voi un momento molto gioioso, durante il quale desiderate circondarvi solamente di persone che sono in grado di portare contenuti positivi nella vostra vita.

Previsioni 30 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono ostacoli che potrebbero sembrare insormontabili, mentre altri potrebbero essere visti solo come delle sfide per migliorarsi. In amore è importante tenere in considerazione il pensiero del partner.

Scorpione. Le soddisfazioni arrivano poco per volta. Se vi interessa preservare dei rapporti, dovete dare il meglio di voi e cercare di essere sempre presenti. Non abbattetevi mai.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 30 gennaio invitano i nati sotto questo segno a tenere sempre la testa alta. Anche se qualcuno proverà a ridimensionarvi, voi siate sempre esuberanti.

Capricorno. Dopo aver vissuto un fine settimana un po’ burrascoso e in balia degli eventi, adesso potete riprendere in mano la vostra vita e ricominciare da zero. Presto vi troverete a vivere dei ritmi di vita totalmente differenti.

Acquario. Dietro ogni rapporto sano e duraturo si cela sempre tanto impegno e lavoro reciproco. Non vi crogiolate mai sugli allori e, soprattutto, non date mai delle cose per scontate.

Pesci. In amore è tempo di allargare un po’ gli orizzonti. Se siete single è necessario essere un po’ meno pretenziosi. In ambito professionale, invece, è tempo di levarsi qualche sassolino dalla scarpa.