Teo Mammuccari ha lasciato Le Iene: ecco chi prende il suo posto

Non è passata inosservata l’assenza di Teo Mammuccari nell’ultima puntata andata in onda su Italia 1 de Le Iene. In questa occasione a portare avanti la trasmissione è stata solo Belen. Ovviamente, tutti si sono chiesti cosa fosse accaduto e come mai il noto conduttore non si fosse presentato.

Alcuni giornali hanno parlato di una lite dietro le quinte tra Teo la produzione mentre altri hanno riferito che si è trattato solo di un malessere dello show man. Ma qual’è la verità. Eccola raccontata da Davide Maggio.

Teo Mammuccari ha lasciato le Iene

A quanto pare, come fa sapere il noto portale, l’assenza di Teo Mammuccari a Le Iene si prolungherà ancora. O meglio la sua presenza è terminata.

Come previsto e in accordo con Mediaset, il conduttore dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che piano piano affiancherà Belen.

La rete del Biscione, intanto, ha ringraziato il presentatore per l’impegno e il contributo dato al programma in questo anno. Inoltre, sono tanti i programmi di successo condotti dallo stesso Mammuccari, motivo per cui Mediaset ne è davvero grata. Nello stesso tempo, i vertici hanno augurato buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato di essere all’altezza.

L’addio di Teo non riguarda nessuno screzio

Purtroppo, sicuramente quel “previsto” ha lasciato perplessi molti lettori e appassionati de Le Iene che si erano affezionati alla presenza di Teo. D’altronde l’assenza della scorsa settimana aveva aveva scatenato il panico, tanto che si è parlato di screzio e malumori tra il presentatore e l’ideatore del programma Davide Parenti. Ad oggi possiamo dire che nulla è così! Chissà adesso dove rivedremo Mammuccari e cosa ha in mente per il futuro.