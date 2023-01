Dana Saber contro il GF Vip, la clamorosa accusa: “Mi hanno negato la possibilità di…”

In queste ore, Dana Saber si è duramente scagliata contro gli autori del GF Vip. L’ex concorrente del reality show è stata eliminata qualche puntata fa e non sta risparmiando commenti molto aspri sui social.

La modella ha deciso di prendere di mira il programma rivelando dei fatti assolutamente inediti che, a suo avviso, non si sarebbero mai dovuti verificare. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Lo sfogo di Dana Saber contro il GF Vip

Dana Saber si è scagliata duramente contro il GF Vip. Mediante un post su Instagram, infatti, la modella ha spiegato di essere alquanto infuriata con gli autori del programma. Il motivo risiede nel fatto che non le sia stata data la possibilità di replicare ad alcune accuse molto pesanti che sono circolate in rete durante il suo periodo di permanenza all’interno della casa.

Come i fan ricorderanno, infatti, la ragazza è stata accostata alla guerra e a comportamenti del tutto inappropriati. Questo perché ha espresso delle parole favorevoli nei riguardi di Putin ed ha menzionato alcune armi con le quali le sarebbe piaciuto posare per il calendario del programma. Ebbene, questi fatti, seppur abbiano fatto un certo sgomento sui social, non sono mai stati trattati durante le puntate, pertanto, la giovane non ha avuto modo di replicare.

Bullismo e traumi riportati da Dana

Una volta uscita dalla casa del GF Vip, però, Dana Saber ha preso visione di tutto e si è detta assolutamente indignata. Gli autori del programma, infatti, l’hanno privata della possibilità di difendersi e di dire la sua opinione a riguardo. Tutti hanno fatto sì che lei venisse dipinta come una ragazza violenta e vicina a modelli di pensiero e di azione alquanto aggressivi. L’ex concorrente, inoltre, ha anche detto di essere stata bullizzata dai coinquilini e nessuno e intervenuto. Ancora oggi riporta dei traumi da quella esperienza.

Questo, dunque, per Dana è stato un comportamento decisamente scorretto, pertanto, ha deciso di denunciare tutto sui social. Nel calderone, chiaramente, è stato tirato in ballo anche Alfonso Signorini, seppur il suo nome non sia mai stato fatto esplicitamente. Adesso, dunque, non resta che attendere la prossima puntata del GF Vip per vedere se, innanzitutto, la Saber sarà presente in studio e, in secondo luogo, se avrà un confronto con il conduttore del reality show sulla faccenda.