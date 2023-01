Uomini e Donne spoiler 30 gennaio: decisione per Riccardo e Gloria, sberla per Biagio

Lunedì 30 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo ad un nuovo scontro tra Riccardo Guarnieri e Gloria. I due stanno proseguendo nella loro conoscenza, tuttavia, le cose non sembreranno andare nel migliore dei modo.

Dopo essersi confrontati a centro studio, poi, i due trarranno delle conclusioni piuttosto drastiche. Momento decisamente esilarante anche per Biagio. Il cavaliere sta uscendo con Carla, ma in studio i due discuteranno in maniera davvero animata.

Riccardo e Gloria ai ferri corti a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 30 gennaio di Uomini e Donne rivelano che Riccardo Guarnieri si confronterà nuovamente a centro studio con Gloria. La conoscenza tra i due sta procedendo, tuttavia, la cosa non sembrerà decollare. Se lei, da un lato, sembrerà sempre più presa del cavaliere, lo stesso non può dirsi per lui. Dopo svariati minuti di scontro, infatti, entrambi non vedranno altra strada se non quella di interrompere la loro frequentazione. Stavolta sarà una decisione definitiva? Non si sa.

Ad ogni modo, momento decisamente degno di nota anche per Biagio Di Maro. Il cavaliere ha intrapreso da poco la conoscenza della signora Carla. Ad un certo punto, però, qualcosa deve essere cambiato e lui ha cominciato a comportarsi in maniera inadeguata secondo la dama. Per tale ragione, la donna si mostrerà molto irritata nei suoi confronti. La situazione degenererà, al punto che la donna tirerà una sberla al cavaliere.

Spoiler 30 gennaio: scena censurata?

Molto probabilmente, però, questa scena verrà tagliata. Soprattutto durante l’edizione di quest’anno di Uomini e Donne sta capitando sempre più spesso di vedere che Maria De Filippi preferisce tagliare le scene particolarmente movimentate o esilaranti. In altre occasioni, invece, le liti furiose e le sberle sono andate in onda. Ad ogni modo, tra Biagio e Carla sembrerà dover volgere tutto al termine.

Protagonista della messa in onda anche Tina Cipollari. La donna, infatti, chiederà di ballare con Claudio e in studio si darà luogo ad un siparietto davvero molto divertente. In merito a Gemma Galgani, infine, per la donna arriverà una sentenza definitiva. Alessandro, infatti, deciderà di chiudere la sua conoscenza. Dopo svariati tira e molla, l’uomo sarà onesto con la dama e le dirà di non nutrire nulla di più di una semplice amicizia. Lei, ovviamente, ci resterà male.