Onestini preoccupato seriamente per Donnamaria “Sta male, vomita di nascosto, parla da solo… Cosa sta succedendo

La situazione che sta vivendo Edoardo Donnamaria con Antonella Fiordelisi lo sta massacrando, queste almeno sono le parole di molti gieffini all’interno della Casa.

L’ultima litigata con Antonella lo ha praticamente distrutto e sembra che stia davvero molto male. A confermarlo le parole di Luca che in questi istanti hanno allarmato il web e molto probabilmente la regia.

Edoardo Donnamaria sta molto male: Onestini chiede di aiutarlo

La tensione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sta suscitando grande preoccupazione tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Solo poche ore fa, i due hanno avuto l’ennesimo scontro e questi contrasti costanti, starebbero mettendo a dura prova Donnamaria. Luca Onestini ha confidato ai suoi compagni di averlo visto stare male.

Nello specifico ha rivelato agli altri che lo ha visto vomitare appena si alza dal letto. E’ una grave ha fatto sapere le’x tronista e questo significa che sta molto male, non come altre persone che fingono situazioni solo per mettersi in mostra (riferendosi ad Oriana).

Edoardo Donnamaria scappa più veloce del vento 💔 Parte 23 (Edo che vomita di nascosto per via dell’ansia, dorme a terra al freddo, parla da solo). Questo ragazzo va allontanato da Antonella.#GFvip #incorvassi #donnalisi #oriele #drojette pic.twitter.com/FYAKm6G5FT — BridgetJones🏳️‍🌈 (@SaraRRSnow) January 27, 2023

Inoltre, Attilio ha confidato che nella stessa giornata lo ha visto parlare da solo in camera e si è molto preoccupato. Altri invece hanno sottolineato che piange sempre e si isola. Insomma, Onestini ha voluto lanciare una sorte di allarme, molto probabilmente anche agli autori.

Edoardo Tavassi conferma il momento di difficoltà di Donnamaria

A confermare tale situazione e le difficoltà che sta vivendo Donnamaria in casa è anche Edoardo Tavassi, presumibilmente a causa dello stress causato dalla tensione costante con Antonella Fiordelisi. Il fratello di Guendalina invece ha notato che ieri sera si è addormentato scaldo fuori in giardino sui divanetti. “Sono andato là e gli ho messo la coperta e gli ho detto: “Ma stai dormendo qua”, si era addormentato da solo, tutto scalzo, credimi faceva un freddo…” Ad essere preoccupati per la salute non solo fisica ma anche quella mentale sono pure gli utenti. E’ ora che il GFVIP intervenga!