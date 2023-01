Edoardo Donnamaria smaschera Antonella: l’ho beccata sul fatto, finge di farlo è pericolosa!

Continua ad esserci crisi tra Antonella ed Edoardo. La coppia sta attraversando una nuova crisi e sembra che ad oggi la loro storia sia davvero finita. Le ultime incomprensioni e litigi hanno portato i due a scontrarsi pesantemente fino a far volare parole forti da parte di entrambi.

Purtroppo, tra i due ad avere la peggio sembra proprio Donnamaria che in queste ore ha ammesso di essere stato davvero male, con crampi e vomito, a causa del nervoso.

Parlando con gli amici, lo speaker si è sfogato chiedendo aiuto ai compagni ma cercando anche un appoggio da parte loro. Tra le tante dichiarazioni, Edoardo ha confessato che Antonella è falsa e che l’ha beccata sotto le coperte mentre fingeva di fare qualcosa…

Donnamaria smaschera Antonella e la definisce una donna pericolosa

Edoardo parlando con Luca ha rivelato cose su Antonella davvero molto gravi. Il riferimento al fatto è quello dove la Fiordelisi lo ha accusato di avergli messo le mani addosso. Secondo Donnamaria in almeno due occasioni diverse,la fidanzata avrebbe finto di piangere: “L’altra sera vedevo che piangeva e si copriva con l’asciugamano, le ho tolto l’asciugamano e nemmeno piangeva davvero.

Perché fa queste cose? Perché se mi fa passare da aggressivo lei passa per vittima. Lo fa costantemente, vuole passare da vittima. Ripete ‘vergognatevi, non siete sensibili e siete un branco’. La sistematicità con cui fa queste cose è spaventosa. Lo vuoi fare con tutti come strategia? Fallo. Ma non con me! Lei ha tanti atteggiamenti non reali, ma che costruisce per il gioco! Lei è una pericolosa. Per me è pericolosa, perché è una che in un momento di rabbia si può inventare che le ho messo le mani addosso”.

“Gli levo le coperte e non stava piangendo” MIO DIO EDOARDO.D CHE SPUTTANA LA FALSITÀ DELLE LACRIME DI ANTONELLA #gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/BCSfl2n3gs — sisonokevin (@_soleilandia_) January 27, 2023

Edoardo stanco della Fiordelisi: il crollo alla GF Vip

Dalle parole del gieffino, Edoardo sembra davvero stanco di questi continui litigi con la sua fidanzata. Nonostante l’amore che prova però sembra non essere più disposto a soffrire in questo modo anche perchè ormai, si è superato davvero il limite. Anche i telespettatori da casa si sono detti stanchi, anche se il pubblico è diviso tra i due. C’è chi da sostegno all’influencer salernitana e chi invece è totalmente dalla parte dello speaker.