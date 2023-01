Blackout al GF Vip, Vipponi credono di non essere ripresi: “scatta un bacio”

Nelle scorse ore, durante la notte,al GF Vip c’è stato un blackout che ha fatto saltare la corrente in tutta la casa.

E’ durato appena pochi secondi ma è bastato, tuttavia, per far scatenare ancora di più i nostri Vipponi, che per un attimo hanno creduto di non essere ripresi. Proprio in questi istanti però è accaduto qualcosa di strano, che ha fatto scatenare il web

Blackout nella casa del GF Vip: cosa è successo

I ragazzi ancora non erano andati a letto quando è saltata la corrente e appena rimasti senza luce ci sono state diverse reazioni in Casa. Oriana ha reagito con un urlo mentre Luca Onestini a voce bassa si è esaltato commentando: “Fantastico, fantastico, vieni vieni…”. Donnamaria invece ha urlato in modo goliardico: “Si tr*mba! Dai limonate! Che succede oh? Voglio sentire pure io!”.

In sottofondo si sente qualcuno che intona a coro la canzone di “Buon compleanno”, mentre Onestini chiede: “Ma il compleanno di chi?”. E mente tutti urlano in giro per la casa, Daniele afferma che tutto quello che accade in questi istanti non viene registrato. Nello stesso istante si sente anche la voce di qualcuno della regia che chiama i ragazzi… Insomma, tutto è durato pochi secondi…

Spunta l’ipotesi di un bacio tra due concorrenti

Onestini che dice fantastico fantastico vi vieni e Oriana nono e lui vieni vieni no va Be scioccata #Gfvip bacio al buoi pic.twitter.com/ORN6dW8anG — Nikita.uragano (@NikitaUragano) January 27, 2023

Quello che ha incuriosito gli utenti di Twitter, è stata però la reazione di Luca. Infatti molti utenti credono che sia scattato il bacio tra Onestini e Oriana. Dall’audio si sente molto bene uno strano rumore che lascerebbe pensare ad un bacio a stampo.

Al momento non sappiamo se questa ipotesi sia vera o meno ma quel che è certo è che l’audio non mente. Vedremo nella diretta di lunedì cosa dirà Signorini a tal proposito.