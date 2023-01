Donnamaria fa una battuta squallida e intima su Antonella: Web in rivolta “Ora basta davvero” VIDEO

Sembra davvero che tra Antonella e Donnamaria non c’è pace. I due continuano a litigare lanciandosi pesanti accuse. Edoardo spesso è stato criticato per le parole forti usate nei confronti della fidanzata ma possiamo dire che nemmeno la Fiordelisi è da meno. Dopo l’ennesimo litigio che li ha portati, sembra, alla rottura definitiva, questa volta lo speaker ha davvero superato ogni limite. Ma andiamo a vedere nei dettagli cosa è successo.

Edoardo fa una battuta squallida su Antonella

Tutto è successo durante l’ennesima discussione tra Antonella e Edoardo. Prima che Donnamaria desse della falsa alla fidanzata e alla donna che dice di amare alla follia, si è lasciato scappare un altro piccolo scivolone che ha indignato e non poco il web.

Mentre la Fiordelisi stava disegnando con Nikita, Sarah e Davide, Donnamaria si è avvicinato per stuzzicarla. Poi, dopo aver visto il disegno della ex di Lenticchio, ha fatto una battuta ambigua che ha fatto infuriare il web: Diciamo che sei più brava a fare altro tipo a farmi venire… a farmi venire qua! La battuta era chiaramente ambigua tanto che la Pelizon per farlo zittire gli ha morso un braccio.

“Sei falsa!”, Donnamaria esplode e chiude definitivamente con Antonella: “Mi fai schifo!” – VIDEO https://t.co/5P1R1xK0ot#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) January 28, 2023

Web in rivolta contro Donnamaria e il GF Vip

Il web ovviamente dopo aver ascoltato senza nemmeno con tanta attenzione le parole di Donnamaria si è indignato. Secondi molti da parte di Edoardo non c’è nessun interesse sentimentale nei confronti della Fiordelisi ma si tratta solo di una cosa fisica.

Infatti, a confermarlo anche se in maniera indiretta sono stati proprio loro due, affermando che in casa hanno sempre consumato tutte le sere. Da single avrebbero fatto tutt’altro percorso, soprattutto lo speacker che all’inizio del reality era considerato anche un possibile vincitore.

Intanto, proprio ieri sera il resto della casa ha parlato della situazione che sta vivendo la coppia e molti si sono schierati da parte di Edoardo. Luca in particolare ha notato che sta malissimo a livello fisico e ha bisogno veramente di aiuto.